Suscríbete a
ABC Premium

Identifican a otras cuatro víctimas de la Guerra Civil en una fosa común en Víznar, cerca de Granada

Ya son once las reconocidas en ese lugar, donde se trabaja para exhumar a las veinte personas que fueron arrojadas allí en el inicio de la Guerra Civil

Hallan otra fosa común en el Barranco de Víznar, donde ya se han recuperado 161 cuerpos de fusilados

Restos encontrados en el Barranco de Víznar
Restos encontrados en el Barranco de Víznar Francisco de asís carrión
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El barranco de Víznar, cerca de Granada, sigue proporcionando noticias desagradables. Cuatro personas, víctimas de los primeros días de la Guerra Civil, han sido identificadas por el grupo de trabajo de la Universidad de Granada (UGR). Se unen a otras siete que ya ... habían sido reconocidas en la misma fosa común.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app