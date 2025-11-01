Suscríbete a
ABC Premium

Un hombre, herido grave tras recibir dos puñaladas en una rencilla en el Centro de Granada

Los hechos ocurrieron a las 7.40 horas en una plaza de la capital granadina

Policías nacionales en una calle
Policías nacionales en una calle ep

S. A.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 30 años ha resultado «gravemente» herido por arma blanca tras recibir dos puñaladas -una en el pecho, a la altura del corazón, y otra en el brazo izquierdo, cerca de la axila- durante un altercado que podría haberse desencadenado por alguna « ... rencilla previa» en Granada, según las primeras hipótesis de la Policía Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app