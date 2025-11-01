Un hombre, herido grave tras recibir dos puñaladas en una rencilla en el Centro de Granada
Los hechos ocurrieron a las 7.40 horas en una plaza de la capital granadina
Un hombre de 30 años ha resultado «gravemente» herido por arma blanca tras recibir dos puñaladas -una en el pecho, a la altura del corazón, y otra en el brazo izquierdo, cerca de la axila- durante un altercado que podría haberse desencadenado por alguna « ... rencilla previa» en Granada, según las primeras hipótesis de la Policía Nacional.
Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press y ha confirmado la Policía Nacional en un comunicado, los hechos ocurrieron sobre las 7,40 horas en una céntrica plaza del distrito Centro de la ciudad.
Un testigo informó a la Policía que presenció cómo dos individuos, también de unos 30 años, abordaron a la víctima, la insultaron y la agredieron con un arma blanca antes de huir del lugar. Efectivos del servicio de emergencias 061 atendieron a la víctima en el lugar de los hechos, donde fue estabilizada antes de ser trasladada en estado «grave» a un hospital de la ciudad.
La Policía Nacional de Granada ha iniciado la correspondiente investigación para esclarecer las circunstancias de la agresión e identificar a sus autores. Aunque se desconoce la motivación, los agentes trabajan con la hipótesis de una posible «rencilla previa», ya que la víctima cuenta con varios antecedentes policiales.
