Herido tras explotarle un artefacto mientras arreglaba una casa en un pueblo de Granada

La Guardia Civil investiga el origen de un artefacto que ha causado heridas a un hombre de 61 años cuando trabajaba en una casa en Guájar Alto, una pedanía del municipio de Los Guájares, en la costa de Granada. El hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital Virgen de las Nieves, en la capital granadina.

Según han explicado fuentes del Instituto Armado y del servicio de emergencias 112, el suceso se produjo el pasado sábado 20 de septiembre, cuando el hombre trabajaba con su hijo, de 26 años, en la remodelación de una vivienda que había comprado en la calle Parada.

El accidentado manejaba una radial y ésta dio con un artefacto oculto que, al entrar en contacto con la máquina, causó una deflagración. El padre sufrió heridas «de diversa consideración» que han obligado a que sea trasladado al área de Neurotraumatología del mencionado hospital, mientras que el hijo sufrió heridas muy leves.

Los hechos están siendo investigados por el grupo Tedax de la Guardia Civil para determinar qué tipo de artefacto ha sido el que ha causado la explosión. Aunque se trata de un inmueble antiguo, as primeras investigaciones descartan que se trate de una granada o de algún otro artefacto de la Guerra Civil.