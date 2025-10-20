Hallan junto a una playa de Almuñécar un cadáver en avanzado estado de descomposición

Tras activarse el protocolo habitual, que ha movilizado a personal del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil, a la Policía Nacional y de Salvamento Marítimo, agentes de esta última entidad, a bordo de una embarcación Salvamar, han rescatado el cadáver y lo han trasladado hasta el puerto.
Lo más peculiar de este suceso es que por el momento no se ha podido terminar si la persona ahogada es un hombre o una mujer, porque el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición, lo que hace pensar que llevaba en el mar bastante tiempo.
Por el mismo motivo, tampoco han trascendido más datos de esa persona, como su edada, y ahora se investigan las circunstancias que rodean este mortal incidente, del que por supuesto no se sabe aún si se trató de un accidente o de cualquier otra posibilidad.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete