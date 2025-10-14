Suscríbete a
ABC Premium

La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en un lugar de difícil acceso en Sierra Nevada

Los especialistas llegaron a la zona casi de noche y trasladaron a la herida en camilla hasta una ambulancia que la trasladó a un hospital de Granada

Rescatado en helicóptero un hombre tras sufrir una caída de 15 metros en un monte de Granada

El rescate movilizó a cinco especialistas del Greim
El rescate movilizó a cinco especialistas del Greim abc
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Granada rescató a última hora del pasado sábado 11 de octubre a una mujer de 35 años que sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba una ruta por la ... zona conocida como Calar Alto, en el término municipal de Güéjar Sierra.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app