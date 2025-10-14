La Guardia Civil rescata a una mujer accidentada en un lugar de difícil acceso en Sierra Nevada

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil de Granada rescató a última hora del pasado sábado 11 de octubre a una mujer de 35 años que sufrió una lesión en el tobillo mientras realizaba una ruta por la ... zona conocida como Calar Alto, en el término municipal de Güéjar Sierra.

El aviso se recibió a las 19.20 horas a través del servicio de emergencias 112 Andalucía, que alertó al Greim sobre el accidente. Tras recabar información sobre la ubicación y el estado de la senderista, se activó un dispositivo compuesto por cinco especialistas que se desplazaron en vehículo oficial hasta el punto de acceso más próximo y desde allí se trasladaron a pie hasta el lugar donde se encontraba la accidentada.

A las 20.20 horas, cuando la luz ya era bastante escasa, los especialistas llegaron a la zona tras ascender unos tres kilómetros con un desnivel aproximado de 300 metros. Allí encontraron a la mujer, que presentaba una notable hinchazón y deformidad en el tobillo derecho, por lo que fue inmovilizada, abrigada y asistida dado que presentaba síntomas de ligera hipotermia.

Los agentes iniciaron el descenso por zonas con una fuerte pendiente y trasladaron a la accidentada mediante porteo en camilla hasta el lugar donde les esperaba la ambulancia. Desde allí, fue evacuada al hospital del Parque Tecnológico de la Salud, en Granada.