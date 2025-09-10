Mata a un hombre en un pequeño pueblo de Granada y se atrinchera en su casa con la mujer del asesinado

Un hombre ha matado con un arma de fuego a otro en Prado Negro, una pedanía de apenas cincuenta habitantes perteneciente al municipio de Huétor Santillán, cerca de Granada. La Guardia Civil ha confirmado el dato del fallecimiento y también que está «trabajando para detener al presunto autor».

El suceso se ha producido poco antes de las tres de la tarde de este miércoles 10 de septiembre y fuentes próximas a la investigación apuntan a que el supuesto autor del homicidio es un vecino de la pedanía que, después, se habría encerrado en su casa y, desde allí, habría vuelto a efectuar varios disparos.

Las mismas fuentes han asegurado que el presunto autor de los disparos se ha atrincherado en la casa con la mujer del fallecido, una hipótesis que confirman algunos vecinos de este pequeño núcleo poblacional y también desde fuentes municipales. La Guardia Civil ha montado un dispositivo de envergadura para controlar la situación, en el que participan en torno a cincuenta agentes.

Según ha relatado un vecino de Prado Negro, donde todo el mundo se conoce, la víctima se llamaba Juan y era un jubilado de unos 65 años. Su mujer, a la que ha secuestrado el presunto autor de los disparos, se lama Laura. Pedro, que así se llama el hombre al que trata de detener la Guardia Civil, los esperó en su coche y, cuando llegaron ellos con el suyo, los embistió.

Después salió del vehículo y disparó a Juan, tras lo cual llevó a Lourdes al interior del domicilio donde se ha atrincherado. Las mismas fuentes indican que los dos se conocían desde pequeños y que habían sido amigos, aunque en los últimos años habían tenido rencillas.

De Pedro, que está en torno a los sesenta años de edad, ha comentado que tiene las facultades mentales trastornadas -en Prado Negro hay quienes le conocen como Pedro el loco- y que en su casa guarda varias armas de fuego, probablemente adquiridas de manera irregular.