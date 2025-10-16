Suscríbete a
La Guardia Civil se incauta en Granada de 16.000 plantas de marihuana en una operación con 25 detenidos

La organización operaba en la capital y en pueblos de su Área Metropolitana, manejaba armas y una elevadísima cantidad de dinero que también ha sido decomisado

Uno de los registros practicados por la Guardia Civil
G. Ortega

Granada

La Guardia Civil ha cerrado una operación antidroga a gran escala que se ha desarrollado fundamentalmente en varios municipios cercanos a Granada, aunque también se ha extendido a algunos núcleos de las provincias de Valencia y Málaga. Las cifras más significativas son éstas: ... 16.000 plantas de marihuana incautadas y 25 personas detenidas.

