La Guardia Civil se incauta en Granada de 16.000 plantas de marihuana en una operación con 25 detenidos

La Guardia Civil ha cerrado una operación antidroga a gran escala que se ha desarrollado fundamentalmente en varios municipios cercanos a Granada, aunque también se ha extendido a algunos núcleos de las provincias de Valencia y Málaga. Las cifras más significativas son éstas: ... 16.000 plantas de marihuana incautadas y 25 personas detenidas.

Fuentes próximas a la investigación han detallado que se han realizado alrededor de cincuenta registros, sobre todo en el Área Metropolitana pero también en la capital. Se han saldado, además de con el decomiso de la droga y con las detenciones, con la incautación de armas de fuego y una «importante» cantidad de dinero, aunque la cifra total no ha sido desvelada.

En Granada, la operación se ha desarrollado fundamentalmente en los términos municipales de Atarfe, Santa Fe o Cenes de la Vega, en zonas rurales donde la droga se cultivaba bajo techo, en viviendas que se alimentaban con luz del sistema general. Un hecho, el de la defraudación del fluido eléctrico, que constituye otro delito que sumar a los ya reseñados.

También ha habido registros en Granada. Pero no se han producido en el distrito Norte, un conjunto de barriadas donde hay culvitos indoor, sino en Haza Grande, una barriada perteneciente al distrito del Albaicín. Allí, las fuentes consultadas han precisado que los guardias civiles entraron en diez viviendas.

Los componentes de la organización ahora descabezada manejaban altísimas sumas de dinero que conseguían a través de actividades ilegales y que después se veían obligados a 'lavar'. Ese blanqueo de capitales es, para finalizar, otro delito que el Instituto Armado les atribuye.