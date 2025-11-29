Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sevilla se ilumina por Navidad con un espectáculo emotivo en la avenida de la Constitución
Sucesos
La Policía Nacional investiga la muerte de dos niñas adolescentes en Jaén

Granada ya vive la Navidad con 2,5 millones de puntos de luz alumbrando el centro y los barrios

Un Poblado Inverland, pista de hielo, mercados, coros, belenes, atracciones y una completa agenda diaria «invitan a los granadinos a salir y compartir la ilusión«

Diez mercadillos navideños que debes visitar sí o sí en Andalucía este 2025

Un momento del espectacular encendido navideño en la Plaza del Carmen
Un momento del espectacular encendido navideño en la Plaza del Carmen abc
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Granada se ha sumado este sábado 29 de noviembre al nutrido club de ciudades que se engalanan y sobre todo se iluminan para anunciar las Navidades. La Plaza del Carmen, donde está el ayuntamiento, se ha abarrotado para disfrutar de un espectáculo desde luego más ... espectacular que en anteriores ediciones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app