Granada ya vive la Navidad con 2,5 millones de puntos de luz alumbrando el centro y los barrios

Granada se ha sumado este sábado 29 de noviembre al nutrido club de ciudades que se engalanan y sobre todo se iluminan para anunciar las Navidades. La Plaza del Carmen, donde está el ayuntamiento, se ha abarrotado para disfrutar de un espectáculo desde luego más ... espectacular que en anteriores ediciones.

Desde hoy y hasta el próximo 6 de enero, Granada va a estar iluminado por casi dos millones y medio de puntos de luz. Para ser más exactos, 2.458.956, que han empezado a hacer su efecto a las 20.30 horas en un acto que ha incluido villancicos, danza, sombras chineascas y un relato visual que ha culminado con nieve artificial cayendo sobre la plaza.

La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha pulsado el botón de encendido junto a niños de la Asociación Inteligencia Límite y ha calificado como «mágica» una noche que supone el arranque de la iluminación navideña más amplia, sostenible y repartida de los últimos años.

De esos casi dos millones y medios de puntos d eluz, 1.413.618 iluminan el centro y 1.045.338 los barrios, todos ellos con tecnología LED de bajo consumo que permite un importante ahorro energético. La potencia total instalada asciende a 198.148 watios, gracias al uso exclusivo de sistemas LED y tiras de alta eficiencia.

Entre las novedades más destacadas figuran la decoración integral de la Plaza del Carmen -incluyendo el forrado luminoso de 15 árboles y nuevas cortinas en la fachada del Ayuntamiento- así como la renovación completa de zonas como Puerta Real, Reyes Católicos, Capuchinos, Navas, Recogidas, Gran Vía, San Juan de Dios o Ángel Ganivet. También se estrenan nuevos motivos en Alhóndiga, Puentezuelas, Mesones, San Jerónimo y la Avenida de García Lorca, mientras que espacios emblemáticos como Plaza Nueva lucen un nuevo abeto 3D de 16,8 metros.

Puerta Real, epicentro de Granada, también está ya iluminada antonio l. juárez

Además, el Paseo del Salón incorpora iluminación láser en los árboles y el Paseo del Violón cuenta con un portal de belén luminoso de gran formato. En los barrios, donde se han instalado más de 324 arcos de luz, se garantiza una iluminación equilibrada que acerca la Navidad a todos los distritos de la ciudad.

La programación navideña de Granada invita a vecinos y visitantes a vivir la Navidad en la calle y disfrutar de atracciones como la mini noria de la Plaza Bib Rambla, los trineos eléctricos, la gran bola luminosa o el tren navideño de Santa Claus, además de las actividades del Poblado Inverland, la pista de hielo, el belén de luces y las actuaciones de coros infantiles y juveniles en distintos puntos del centro durante las próximas semanas. A ello se suma la apertura del Belén Municipal el 3 de diciembre, los mercados temáticos de dulces conventuales, artesanía y belenes, la ruta del Concurso de Belenes y citas clave como el Cartero Real, el Heraldo Real y la Cabalgata de Reyes.

«Granada se llena de tradición, cultura, música y arte; ahora os invitamos a hacer vuestra esta magia y disfrutarla en familia, con amigos y, sobre todo, con los más pequeños», ha señalado Marifrán Carazo. El Ayuntamiento ha subrayado que la elevada participación de esta noche confirma el éxito del modelo navideño de este año, orientado a dinamizar el comercio local, reforzar la oferta cultural y convertir Granada en un gran espacio navideño vivo, acogedor y lleno de actividad hasta la llegada de los Reyes Magos.

El alumbrado permanecerá encendido de 18.30 a 1.00 horas en el centro, ampliándose hasta las 3.00 los viernes, sábados y vísperas, y hasta las 5.00 en Nochebuena y Nochevieja; en los barrios, funciona de 18.30 a 00.00, con ampliación hasta la 1.00 los fines de semana y hasta las 3.00 en las noches del 24 y 31 de diciembre. Además, la Plaza del Carmen ofrece cada día su espectáculo de luces y villancicos en tres pases: 19.00, 20.00 y 21.00 horas.