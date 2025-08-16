Suscríbete a
Granada es única… pero otros 140 sitios en el mundo se llaman así

El escritor César Requesens recopila en un libro los casos de pueblos, ciudades y hasta países de los cinco continentes con el nombre de la localidad granadina

«Me gustaría que esto sirviera para vincularlas, para crear una red que las uniera y para ayudar al objetivo de lograr la capitalidad cultural europea en 2031»

Hay otra Alhambra y no es la de Granada: descubre aquí su historia

La Alhambra de Granada, la Granada española, vista desde el Albaicín
Guillermo Ortega

Granada

Dicen que Granada es única y muy probablemente sea así, pero eso no quita para que en los cinco continentes haya pueblos, ciudades y hasta países que llevan ese nombre. Hasta 140 ha recopilado César Requesens, escritor y articulista granadino que prevé publicar ... a finales de este año un libro que recoja no sólo los casos, sino también anécdotas de esos lugares.

