Granada es única… pero otros 140 sitios en el mundo se llaman así

Dicen que Granada es única y muy probablemente sea así, pero eso no quita para que en los cinco continentes haya pueblos, ciudades y hasta países que llevan ese nombre. Hasta 140 ha recopilado César Requesens, escritor y articulista granadino que prevé publicar ... a finales de este año un libro que recoja no sólo los casos, sino también anécdotas de esos lugares.

Fue una idea que se le ocurrió en 2009 pero que no ha fraguado hasta ahora por varios motivos, entre ellos la crisis económica que había por entonces. Cuando supo que Granada es una seria candidata a lograr la capitalidad cultural europea en 2031, Requesens retomó el proyecto porque entiende que eso «puede ayudar al objetivo». El libro, que si todo va bien verá la luz a finales de año, se llamará 'Las Granadas del mundo'.

Es probable que a muchos les suene la isla de Granada, un país bañado por el Caribe del que se habló mucho en 1983 a cuenta de su invasión por tropas de Estados Unidos tras un golpe de estado pro-soviético. Pero menos gente sabe que, cerca de allí, existe una segunda referencia a la ciudad de la Alhambra, un país llamado San Vicente y Granadina.

Porque el autor no sólo ha compilado lugares llamados exactamente así, Granada, que ya de por sí son más de treinta, sino otros con nombres parecidos. Hay Granatilla, Garnatilla –un anejo de Motril fundado por moriscos que se negaron a embarcar hacia África cuando Boabdil fue desterrado-, Granadillas, en Francia está Grenade, en Brasil Nova Granada, en Colombia Granada de Meta y en el estado de Misisipi hay un pueblo llamado Granada… dentro de un condado que también se llama Granada.

Imagen de la isla caribeña llamada San Vicente y Granadina ideal

«Me gustaría saber si allí hay granadinos que cantan góspel», bromea César Requesens, que no oculta que otro de sus objetivos es lograr un intercambio cultural «y establecer también, si es posible, vínculos comerciales. Creo que sería una gran idea, de hecho, organizar un congreso que acogiera a personas de todas las Granadas».

¿Por qué hay tantas? Motivos no faltan. «El mundo tiene forma de Granada, en cierto modo. En el aeropuerto de Granada hay una escultura del mundo con Granada dentro, hay cuadros del Niño Jesús con una granada en la mano, lo que significa la unión en lo diverso, es un nombre con una fuerte simbología», apunta.

Hay otra razón, más histórica: Granada, como se sabe, fue la última ciudad conquistada por los cristianos. Aquello ocurrió en 1492 y España, justo después de eso, descubrió América. Como homenaje a esa última batalla, muchos pueblos del nuevo continente fueron bautizados con el nombre del que fue último bastión musulmán en países como Ecuador, Panamá, Nicaragua y Venezuela, además de los ya citados.

La palabrota favorita de Granada, en Perú

De todas esas 'réplicas', la de más envergadura es la Granada nicaragüense, donde viven 180.000 personas. Y una de las más pequeñas, en realidad un poblado, está en el estado de Chachapoyas, en Perú. Que tan lejos se vincule a Granada con una palabra que tiene similitud con el miembro viril, al que en la ciudad original se nombra casi constantemente, es realmente sorprendente.

La mayoría de las Granadas, obviamente, están en el mundo de habla hispana. Requesens, que además de escritor está al frente del colectivo Granada Secreta, que organiza visitas a lugares enigmáticos de la ciudad, no ha encontrado (aún) ninguna en países anglosajones, aunque le llama la atención que en Inglaterra exista una productora llamada Granada Televisión, ahora integrada en el canal ITV. «La llamaron así porque sus dueños la visitaron en su viaje de novios, ahí no hay un vínculo histórico pero sí emocional».

Son 140 pero podrían ser más. De hecho, el escritor espera que el libro sirva también para que alguien que conozca la existencia de otras, lo diga. «De esa manera alguien seguiría mi proyecto, de la misma forma que yo, en cierto modo, continué con la idea que expuso en su día otro escritor muchísimo mejor y más famoso que yo, Ángel Ganivet, que investigó sobre las alhambras del mundo y se preguntó cuántas granadas habría».

Para el articulista, sería extraordinario que Granada y sus descendientes, por así decirlo, funcionaran en un futuro como Santiago de Compostela. «Que cuando un granadino, de cualquier sitio del mundo, conociera una de las Granadas, pudiera ponerse allí un sello que acreditara su presencia, e intentar así conocer todas las ciudades de nombre similar. Eso es también turismo y cultura», concluye.