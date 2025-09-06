Granada recupera el Carmen de los Porcel, diez siglos de historia frente a la Alhambra

Siempre es una buena noticia que se recupere un monumento en Granada, uno de los muchos que tiene arramblados, esperando la oportunidad de rehabilitarse. Ahora le ha tocado el turno a una joya, no sólo por su belleza sino también por su valor histórico: ... el Carmen de los Porcel, que tras la actuación acometida por el Patronato de la Alhambra, de 1,2 millones de euros, será dentro de seis meses un museo.

Su historia arranca en el siglo XI, aunque evidentemente no presentaba su estado actual, y la resume María García, guía turística especializada en el conjunto monumental de la Alhambra: «Mide dos hectáreas, conserva un lienzo de muralla árabe en su interior, aparte de la casa, y por entonces era, entre otras cosas, un cementerio islámico. Los primeros sultanes nazaríes fueron enterrados ahí cuando se quedó pequeño el cementerio de la Sabika. También ejercía de mazmorra, con unos silos de siete y hasta de diez metros de profundidad».

En la época medieval subsistió y, con él, uno de sus detalles más significativos: su sistema hidráulico, que se sigue manteniendo desde la época nazarí. «Aún se riega con agua de la acequia real de la Alhambra», detalla, para añadir que su interés arquitectónico creció cuando Antonio Fernando Porcel adquirió la finca y construyó una vivienda en 1817.

Algunos elementos originales se han podido mantener y restaurar antonio l. juárez

Porcel, nacido en la comarca de la Alpujarra que ejerció como abogado en Granada. Después se trasladó a Madrid y allí fue un hombre influyente y rico que se metió en política y fue diputado en las Cortes de Cádiz. Llegó a ser secretario real y, en esto hace hincapié la especialista, «fue muy amigo de Francisco de Goya, hasta el punto de que éste le regaló dos cuadros: el que le hizo a él se perdió en un incendio del Hockey Club de Buenos Aires en 1906, y el de su mujer, Isabel de los Cobos, estuvo en el Carmen hasta 1887 que lo vendieron sus herederos a la National Gallery de Londres».

Por entonces era conocido como el Carmen del Paraíso de Colón y en los primeros años del XX lo adquirió Mariano Miralles Dalmases, creador de la primera cementera de Granada y promotor de la industria azucarera granadina. Como era catalán, a su Carmen empezaron a llamarle Carmen de los Catalanes. No fue su último dueño: María García agrega que en 1943 fue adquirido por la familia García Valdecasas, que mantuvo su propiedad hasta que, en 2002, lo compró el Patronato de la Alhambra.

Todos los dueños, no obstante, han tenido el buen detalle de conservar los jardines románticos de principios del siglo XX, inspirados en la Alhambra, y el citado sistema hidráulico. En la entrada del Carmen, por cierto, «estaba la última parada del tren cremallera que construyó el Duque de Galatino», explica, en alusión a uno de los pioneros de la apertura de Granada a Sierra Nevada.

Imagen anterior a la actuación donde se oberva el grado de deterioro del edificio rincones de granada

Este jueves 4 de septiembre, n el acto en el que se anunció el final de la rehabilitación, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, destacó que en la reforma «se ha respetado su tradicional imagen exterior, tanto de la casa principal como la de la vivienda de servicio, al conservarse la disposición de los huecos originales en sus fachadas, así como sus elementos singulares. Para eso se han sustituido sus carpinterías, rejas y barandillas, se han saneado y reparado los morteros de las fachadas y se ha sustituido la cubierta de la casa de servicio».

En el interior de la casa principal se han habilitado dos salas de exposiciones, una en cada planta, y una sala de proyecciones audiovisuales, una recepción y un despacho. Las salas formarán parte del espacio expositivo dedicado a la cultura amazigh o bereber la de los pueblos indígenas del norte de África, desde el Atlántico al Sahara. «Eso reforzará la identidad de la Alhambra como lugar de encuentro entre culturas», ha destacado la consejera.

El museo estará disponible en la primavera de 2026 pero antes de eso, este otoño, ya se podrán visitar los jardines. Será otro atractivo de la Colina del Mauror, que está justo enfrente de la Alhambra, donde ya hay atractivos como el Carmen de la Fundación Rodríguez-Acosta y donde se rehabilitaron también las Torres Bermejas, visitables desde noviembre de 2024.