Granada recupera el Carmen de los Porcel, diez siglos de historia frente a la Alhambra

Una inversión de 1,2 millones por parte de la Junta permitirá en 2026 visitar un monumento que data del siglo XI y que ha sido cementerio, mazmorra y casa señorial

Ha pertenecido a varias familias pero le dio empuje la que lo habitó en el XIX; en su interior hubo dos cuadros donados por Francisco de Goya

Las Torres Bermejas, pórtico fortificado de la Alhambra, se abre al público de forma gratuita

La fachada del carmen y parte del jardín, tras la restauración
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Siempre es una buena noticia que se recupere un monumento en Granada, uno de los muchos que tiene arramblados, esperando la oportunidad de rehabilitarse. Ahora le ha tocado el turno a una joya, no sólo por su belleza sino también por su valor histórico: ... el Carmen de los Porcel, que tras la actuación acometida por el Patronato de la Alhambra, de 1,2 millones de euros, será dentro de seis meses un museo.

