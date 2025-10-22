Suscríbete a
ABC Premium

Los fiscales de Andalucía rinden con retraso homenaje a Luis Portero, el fiscal jefe asesinado por ETA hace 25 años en Granada

Los representantes de las fiscalías de las ocho provincias elogian en Granada su «figura humana como gran defensor de la legalidad»

La Fiscalía se olvida de los 25 años del asesinato etarra de Luis Portero

Los fiscales y la fiscal jefe de Andalucía, junto al cuadro de Luis Portero
Los fiscales y la fiscal jefe de Andalucía, junto al cuadro de Luis Portero abc
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Trece días después de lo que habría sido, si no preceptivo, por lo menos aconsejable. Pero lo han hecho. Los fiscales jefes provinciales de las ocho provincias de Andalucía, convocados por la fiscal Superior, Ana Tárrago, se han reunido este miércoles 22 de octubre ... en Granada para honrar la memoria de Luis Portero, que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 9 de octubre de 2000 cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app