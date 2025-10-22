Los fiscales de Andalucía rinden con retraso homenaje a Luis Portero, el fiscal jefe asesinado por ETA hace 25 años en Granada

Trece días después de lo que habría sido, si no preceptivo, por lo menos aconsejable. Pero lo han hecho. Los fiscales jefes provinciales de las ocho provincias de Andalucía, convocados por la fiscal Superior, Ana Tárrago, se han reunido este miércoles 22 de octubre ... en Granada para honrar la memoria de Luis Portero, que fue asesinado por la banda terrorista ETA el 9 de octubre de 2000 cuando era fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En la reunión, celebrada en la sala de juntas de la Fiscalía de Andalucía, que preside un cuadro con el retrato del que fuera Fiscal Jefe del TSJA -en el edificio también hay una placa conmemorativa, que se colocó hace cinco años-, los máximos representantes de la Fiscalía de Andalucía han recordado «su figura humana y profesional como gran defensor de la legalidad y de la independencia judicial manteniendo su legado como un ejemplo de integridad, servicio público y compromiso con la Justicia».

En la junta de fiscales jefes provinciales de Andalucía, que se celebra dos veces al año, se han abordado en el orden del día, entre otras cuestiones de organización interna, la implantación de las medidas de eficiencia del servicio público de justicia y el análisis de la evolución del nuevo servicio de Mediación Penal, además de informar sobre las juntas de fiscales superiores, celebrada en Zaragoza en el mes de junio, y las de los fiscales jefes provinciales en Madrid, el pasado septiembre.

La ausencia de un homenaje conmemorativo a Luis Portero cuando se cumplen cinco lustros de su asesinato, en el portal de su casa en Granada, fue duramente criticada por su hijo, Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, quien en declaraciones a ABC lamentó que no se hubiera organizado «absolutamente nada» ni en España ni en Andalucía. Cargó la responsabilidad de ese olvido en la Fiscalía General del Estado y, en consecuencia, también en el Gobierno que preside Pedro Sánchez.