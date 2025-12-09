Suscríbete a
Alavés - Sevilla y Murcia - Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Una exalcaldesa de Maracena, investigada por prevaricación en un caso que también salpica a quien fue número 2 del PSOE-A

Berta Linares acudirá en enero a declarar por la concesión presuntamente irregular de una gasolinera, que abrió sin licencia y con un informe técnico en contra

A petición del juez, la Guardia Civil ha facilitado el patrimonio de la exregidora y de Noel López, que fue secretario regional de Organización de los socialistas

Maracena vuelve a meterse en líos: el PP pide que se vaya la exalcaldesa, ahora asesora del regidor socialista

La exalcaldesa Berta Linares, en imagen de archivo
G. Ortega

Granada

El pueblo granadino de Maracena (22.300 habitantes) vuelve a estar de actualidad, pero esta vez no es por un secuestro ni un suceso similar, sino por la presunta implicación de quien fuera su alcaldesa en un delito de prevaricación que estudia el Juzgado ... de Instrucción número 9 de Granada.

