Una exalcaldesa de Maracena, investigada por prevaricación en un caso que también salpica a quien fue número 2 del PSOE-A

El pueblo granadino de Maracena (22.300 habitantes) vuelve a estar de actualidad, pero esta vez no es por un secuestro ni un suceso similar, sino por la presunta implicación de quien fuera su alcaldesa en un delito de prevaricación que estudia el Juzgado ... de Instrucción número 9 de Granada.

En concreto, ese órgano judicial ha citado a declarar el próximo 29 de enero en calidad de investigada a la ex regidora Berta Linares por la adjudicación y puesta en funcionamiento presuntamente irregular de una gasolinera en este municipio. Lo hace después de que la Guardia Civil haya aportado un informe patrimonial de ella y de su entorno familiar que le había sido requerido por vía judicial.

Los hechos se remontan a noviembre de 2012, cuando el ayuntamiento de la localidad, muy próxima a Granada, adjudicó un contrato de concesión de obra pública para construir un centro comercial y un aparcamiento subterráneo que incluía una gasolinera. El expediente quedó paralizado por un requerimiento judicial y la gasolinera comenzó a operar a finales de 2022, presuntamente sin tener la licencia de actividad en vigor.

Jugaba también en su contra un informe técnico del ingeniero municipal que señalaba presuntas irregularidades y la falta de un licencia válida debido a su caducidad, según se desprende de los informes aportados por la Guardia Civil a la causa, adelantada por el diario Ideal en su edición de este martes 9 de diciembre.

«Operativas financieras opacas»

En el informe patrimonial, los investigadores han identificado diversas operaciones «susceptibles de blanqueo de capitales» en alusión a la adquisición de inmuebles con pagos en efectivo o de vehículos de alta gama. A juicio de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial, la investigación pone en evidencia «una situación compleja que entrelaza la posible prevaricación administrativa de la investigada con operativas financieras opacas y vínculos familiares en el ámbito político«.

De hecho, la Guardia Civil plantea en su informe la «idoneidad» de ampliar la investigación patrimonial al que fuera alcalde de Maracena durante la tramitación inicial del expediente presuntamente irregular y la posterior construcción de la gasolinera, Noel López, primo de Berta Linares y parlamentario del PSOE. López llegó a ser el secretario de Organización de los socialistas a nivel regional.

Los investigadores plantean indagar si «el potencial rédito económico fruto de la puesta en funcionamiento por omisión de la citada gasolinera en 2022 pudiera haber ido destinado al entorno o la persona de Noel López como máxima autoridad del Ayuntamiento de Maracena durante la adjudicación inicial, durante los seis años posteriores en los que quedó en suspenso el expediente pese a sus aparentes irregularidades« y »durante los periodos de construcción de la estación de servicio entre los años 2019 y 2021. Un asunto del que todavía no se ha pronunciado en todo caso el juzgado.

El mismo día que Berta Linares, el 29 de enero, están citados a declarar como testigos dos técnicos municipales y la que fuera concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Maracena, Vanessa Romero. Esta última es muy conocida tras haber sido víctima de un secuestro, en febrero de 2023, por parte de quien entonces era la pareja de Berta Linares.