Europa insta a Gobierno central y Junta de Andalucía a actuar «de inmediato» contra los cortes de luz en Granada

El Parlamento Europeo ha instado al Gobierno central, a la Junta de Andalucía y a la Fiscalía de la comunidad autónoma andaluza a que aborde «inmediatamente y de manera coordinada» el grave problema de los cortes de luz que sufre el distrito Norte de ... Granada desde hace quince años.

En una carta remitida al Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, la institución europea responder a la petición de amparo que el defensor había cursado en septiembre de 2022, en la que solicitaba que Europa «obligara a España a adoptar las medidas necesarias para acabar de una vez con esta emergencia social y humanitaria».

La respuesta, ha explicado Martín, llegó la semana pasada pero no la ha querido hacer pública hasta este martes 26 de julio «porque por entonces estábamos en plena campaña electoral y yo siempre he considerado que éste es un problema de Estado, en el que todas las administraciones deben estar unidas, y quise evitar así que se politizara».

Es la primera vez, ha destacado el defensor, que el Parlamento Europeo «toma cartas en el asunto», lo cual, evidentemente, le parece «una muy buena noticia». No obstante, no las tiene todas consigo. Entre otras cosas porque Europa asegura en su carta que se dirigió a Gobierno, Junta y Fiscalía en febrero «y como se puede comprobar, los apagones siguen, así que con mucha urgencia no es que se esté actuando».

Europa apela a las citadas instituciones españolas a darle al problema de los cortes de luz «un enfoque holístico» –es decir, considerarlo como un asunto que compete a todos- y en consecuencia también reclama la cooperación «de los agentes nacionales, sociales y privados pertinentes».

«Corresponde a las autoridades nacionales actuar, dado que los litigios entre consumidores y proveedores de energía no son competencia de Europa sino de las autoridades nacionales», se destaca en el escrito remitido desde el Parlamento Europeo, en el que no obstante, aun dejando claro que son los estados miembros de la Unión Europea «los que están obligados a velar por el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos fundamentales», manifiesta su intención de «supervisar la debida aplicación de la legislación europea por parte de España».

Pese a insistir en que se trata de una «noticia positiva», Manuel Martín no oculta que esperaba «algo más», porque hay familias «indefensas» que llevan quince años soportando el problema «y recibiendo sólo promesas y enredos por parte de las administraciones». Lo esencial, ha añadido, es «solucionar de una vez por todas algo tan injusto como que muchas familias que están pagando sus recibos soporten esos apagones y que los asuman como algo habitual».