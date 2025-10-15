Estrenan una versión de 'Bernarda Alba' rodada en su casa de Granada, junto a la de García Lorca

Se han hecho versiones cinematográficas de La Casa de Bernarda Alba, pero ninguna había rodada en la casa en la que vivió, por lo menos hasta ahora. La directora Marta-Cora Castro ha estrenado un film grabado en el domicilio granadino de Valderrubio, donde ... Federico García Lorca fabuló y narró la historia.

Fabuló y narró porque fue una obra basada en hechos reales, como se suele decir en el lenguaje cinematográfico. El escritor granadino más universal pasaba temporadas en una casa que su familia tenía allí y desde el patio, junto a un pozo, escuchaba lo que se hablaba en la de la vecina, una mujer de fuerte carácter que había enviudado y que mantenía allí encerradas a sus cinco hijas en señal de luto, en un ambiente opresivo, casi cercano al terror.

La mujer se llamaba Frasquita Alba, pero el dramaturgo la rebautizó como Bernarda. Las dos casas se pueden ver y en la de la viuda que inspiró su inmortal libro se hacen además visitas teatralizadas. El conjunto es muy útil y sirve para hacerse una idea no sólo de la juventud de Lorca, sino de la época en la que vivió.

«Esta es la primera vez que la tragedia habita sus muros de verdad, filmada en el corazón de la casa que le dio vida, confiriéndole un latido histórico y escénico inigualable. Ahora, el aclamado drama se arranca de su origen para ir al encuentro de la luz: el éxito ha marcado el inicio de un viaje que se extiende con próximos estrenos en Málaga, Jerez de La Frontera y Granada, incluyendo Maracena y la capital«, resaltan quienes están detrás de este proyecto.

La cineasta que lo ha hecho posible tiene 82 años y la productora resalta que ha sabido plasmar el ambiente «donde un joven Lorca bebió el veneno del chismorreo; desde el eco de ese pozo medianero, donde nacen los gritos y la sed, resurge esta historia de poder, control y deseo ahogado«.

La película captura la atmósfera opresiva de esos muros de cal, donde Bernarda, interpretada por Chelo Araque, «alza un muro contra la vida, deseando sólo aparentar otra cosa. Es la eterna contienda entre la reputación y la sangre, donde la llama de Adela (Myriam Carrascosa) se consume contra la dureza del tiempo«.

Tras el estreno, la película se va a reproducir, inicialmente, en el cine Albéniz de Málaga, el 30 de octubre y dentro de la Muestra de Cine de Mujeres en Escena. El miércoles 5 de noviembre irá a la Muestra de Cine de Maracena, el sábado 8 de noviembre estará en el Ateneo Cultural Andaluz de Jerez de La Frontera y el miércoles 12 de noviembre, en el teatro Isabel La Católica, en Granada.