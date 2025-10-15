Suscríbete a
Estrenan una versión de 'Bernarda Alba' rodada en su casa de Granada, junto a la de García Lorca

La veterana Marta Cora-Castro filma en la vivienda de Valderrubio, contigua a la del escritor, en la que éste se inspiró para plasmar su inmortal drama

Una escena de la película rodada en la casa de Valderrubio
Guillermo Ortega

Granada

Se han hecho versiones cinematográficas de La Casa de Bernarda Alba, pero ninguna había rodada en la casa en la que vivió, por lo menos hasta ahora. La directora Marta-Cora Castro ha estrenado un film grabado en el domicilio granadino de Valderrubio, donde ... Federico García Lorca fabuló y narró la historia.

