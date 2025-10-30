Una explosión de gas provoca un incendio con varios heridos en Atarfe

Un incendio en una vivienda ha provocado varios heridos en Atarfe, un pueblo de Granada. Según las primeras informaciones se puede tratar de una explosión de gas. Los hechos han ocurrido en un bloque de tres plantas en la calle Acolera sobre las 20. ... 00 horas.

Los servicios del 112 han recibido más de una veintena de llamadas, en las que alertaban de que había vecinos que se encontraban heridos. Hasta el lugar de los hechos se han desplazado Bomberos de Granada, servicios sanitarios y Policía Local de Atarfe, así como la Guardia Civil.

La llamas y el humo eran visibles desde varios municipios del Área Metropolitana de Granada. Los testigos narraron una fuerte explosión antes de que se generara las llamas. En las inmediaciones de la vivienda afectada hay restos de cristales, que podrían haber alcanzado a varias personas.

Desde los Bomberos de Granada explican a ABC que a su llegada el fuego estaba totalmente desarrollado en el segundo piso en la puerta D. Por lo que procedieron a intentar hacerse con el control y extinguirlo.

Los efectivos desplegados cortaron el gas y la electricidad, además procedieron a refrescar hasta acabar con llama. En estas labores, uno de los bomberos que se enfrentó a las llamas resultó herido leve.

Los primeros indicios apunta a que fue una explosión por un escape de gas natural. El resultado fueron tres heridos, entre ellos un menor de edad, a los que se suma el bombero en las tareas de extinción.

El Ayuntamiento de Atarfe habilitó dos hoteles para que los vecinos pudieran quedarse, ya que no pueden regresar a sus casas hasta que no se revise toda la instalación de gas. Por el momento, los vecinos del piso afectado tendrán que quedarse con familiares o en los lugares habilitados.