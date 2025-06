Endesa abre dos expedientes al día en Granada por enganches ilegales relacionados con el cultivo de cannabis

Es sabido que en el distrito Norte de Granada pagan justos por pecadores, que a muchos vecinos que pagan religiosamente sus recibos de la luz se la cortan en invierno y en verano por culpa de los enganches ilegales que se hacen en el barrio. Es un problema al que no se le ha dado una solución definitiva y los datos que ha difundido este lunes 23 de enero Endesa, la empresa suministradora de la energía eléctrica, así lo corrobora.

Entre enero y abril de 2025, Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha abierto 246 expedientes por plantaciones de marihuana en Granada, lo que supone dos al día. Uno cada doce horas. Explica la compañía que se detectan gracias a las fuerzas de seguridad que identifican estas actividades en el interior de viviendas que provocan la afección a los vecinos colindantes, ya que la energía que demandan estas plantaciones supone un consumo continuo las 24 horas y con una carga energética equivalente a la de80 viviendas consumiendo a la vez el máximo de la energía.

Indica Endesa que ese «consumo desmesurado» está unido a la manipulación de las instalaciones eléctricas, algo que implica «importantes riesgos para la salud de la persona que las realiza y de las que les rodean, ya que pueden derivar en incendios y electrocuciones«. De hecho, recuerda que el pasado verano la sobrecarga derivada de las plantaciones de marihuana indoor provocaron 24 incendios en las redes de distribución en Andalucía, cinco de ellos en Granada.

La energía consumida por esas plantaciones de marihuana en la provincia ha supuesto 9,3 millones de kilovatios/hora defraudados, equivalente al consumo anual de una localidad de 2.600 habitantes. En Granada se estafaron en los cuatro primeros meses del año 16,4 millones de kilovatios hora de energía, el 57% de los cuales provenía de plantaciones de marihuana.

Demanda de electricidad a «niveles industriales»

En las zonas donde se concentran muchas plantaciones, la demanda de electricidad se eleva a niveles industriales, llegando a consumir algunas áreas como si se tratara de centros hospitalarios. De hecho, cuando se llevan a cabo operaciones de las fuerzas de seguridad las cargas energéticas descienden de forma inmediata, hasta en un 90%, normalizando la situación energética de estas zonas.

Sin embargo, hay que aclarar que no todos los enganches ilegales de luz en Granada están directamente relacionados con las plantaciones de marihuana. Un informe de la Subdelegación del Gobierno emitido en julio de 2023 especificaba que sólo el 5% de las operaciones policiales por enganches ilegales a la red de suministro eléctrico en el distrito Norte de Granada estaban vinculadas a «delitos contra la salud pública».

El resto correspondería a personas que, como especificó la Subdelegación, «se han suministrado de luz de manera fraudulenta para no pagarla», bien porque no quisieran, porque por dificultades económicas no pudieran o por una tercera casuística: porque vieran que otros lo han hecho y sufren los mismos cortes de luz que los demás. Los enganches de particulares, en principio, no deben aparejar riesgo de sobrecarga.

Los apagones son continuados y resultan terribles ahora, cuando la temperatura sube hasta casi los cuarenta grados y no pueden alimentarse los frigoríficos o los ventiladores. También causan innumerables transtornos a los electrodependientes. Por desgracia, sobre todo para quienes sí pagan religiosamente, eso ya es el pan de cada día. Para ellos, el apagón que sufrió España el pasado 28 de abril fue sólo uno más.

Más temas:

Marihuana

Electricidad

Energía

Consumo

Incendios

Andalucía

Granada

Endesa