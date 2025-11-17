Suscríbete a
Los empresarios de Granada respaldan de forma masiva que la ciudad sea capital cultural europea en 2031

Más de 350 entidades privadas firman su adhesión al proyecto que promueve el ayuntamiento, del que destacan su «enorme capacidad transformadora»

Granada consigue el pleno al 174: todos los pueblos de la provincia apoyan la capitalidad cultural europea en 2031

Marifrán Carazo y Gerardo Cuerva, ante el cartel de empresas adheridas, aunque finalmente fueron más
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Todas las instituciones, los 174 municipios de la provincia, un gran número de asociaciones... Todo el mundo en Granada está a favor de que la ciudad sea en 2031 la capital europea de la cultura. Faltaba un acto de apoyo explícito del tejido empresarial ... y ha llegado este lunes 17 de noviembre. Y ha sido un respaldo masivo.

