Los empresarios de Granada respaldan de forma masiva que la ciudad sea capital cultural europea en 2031

Todas las instituciones, los 174 municipios de la provincia, un gran número de asociaciones... Todo el mundo en Granada está a favor de que la ciudad sea en 2031 la capital europea de la cultura. Faltaba un acto de apoyo explícito del tejido empresarial ... y ha llegado este lunes 17 de noviembre. Y ha sido un respaldo masivo.

Más de 350 empresas de Granada han firmado hoy su adhesión a la candidatura Granada 2031, un hecho que, según ha destacado el Ayuntamiento de Granada, constituye «una alianza esencial entre los ámbitos cultural, económico y social de la ciudad» y subraya «el compromiso del sector privado con un proyecto que pretende transformar Granada en un referente europeo de creatividad, innovación y patrimonio».

Esta firma se produce además, para conmemorar el Día del Empresario granadino, una efeméride impulsada hace un año por el propio consistorio granadino. Para la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, «con esta adhesión colectiva del sector empresarial reafirmamos una alianza fundamental. Porque este proyecto se construye con cultura, pero también es clave la economía, la innovación y el compromiso«.

Ha incidido en que las empresas granadinas son «el motor que dinamiza la vida de la ciudad, generando empleo, oportunidades y futuro» y ha subrayado que la capitalidad cultural es »una estrategia de transformación económica y social. Queremos convertir a Granada en una ciudad europea del conocimiento, donde la creatividad sea el lenguaje común entre el arte, la empresa y la ciencia».

Por su parte, el presidente de Cámara Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios, Gerardo Cuerva, ha destacado la importancia de un acto simbólico en el que «no sólo se ha escenificado el compromiso del tejido empresarial granadino con la ciudad» sino, que, a la vez, se ha da dado «un impulso real a un proyecto estratégico con una enorme capacidad transformadora».

Cuerva, que ha recordado que CGE y Cámara fueron las dos primeras instituciones en adherirse a la candidatura, ha asegurado que Granada 2031 despierta la ilusión de los empresarios granadinos: «Estamos convencidos de que el proyecto es bueno para el desarrollo económico de Granada. La candidatura está diseñada como un camino que convertirá la cultura y la industria cultural en un verdadero motor económico y social para Granada. Y eso, evidentemente no se agota en 2031. Con este proyecto miramos a largo plazo, estamos construyendo un legado y creando nuevas oportunidades de desarrollo que estarán protagonizadas por las empresas».