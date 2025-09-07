A disposición judicial el autor de un incendio en Atarfe

sggsgsgLa Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a un individuo de 64 años, por ser el presunto autor de un incendio forestal ocurrido el pasado 18 de julio en el término municipal de Atarfe (Granada), después de que prendiera una zona de pasto, retamas y encinas próxima a la urbanización de Los Llanos de Silva de la localidad.

Según ha informado el instituto armado en una nota, el día en que se produjeron los hechos, la patrulla de la Guardia Civil de Santa Fe recibió aviso de la Central Operativa de Servicios por un incendio en la citada zona.

A su llegada, los agentes comprobaron que ardía una superficie de monte bajo cercana a las viviendas, que gracias a la actuación de bomberos el fuego pudo ser extinguido sin lamentar daños personales. Aproximadamente 7.000 metros cuadrados resultaron afectados.

La patrulla identificó a varias personas que se encontraban realizando labores agrícolas en una finca próxima al lugar del incendio, con el fin de recabar datos que ayudasen a esclarecer lo sucedido. Además, los agentes observaron que había quemada una zona de rastrojo, lo que podría ser la zona de origen.

La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de Granada (Pacprona) fue la encargada de realizar las investigaciones para determinar el origen y la posible autoría.

De ester modo, los agentes realizaron entrevistas con varios testigos y el encargado de la finca agrícola. Este último señaló a la Guardia Civil que el fuego se originó por la imprudencia de una persona que, mientras fumaba, cargaba paja en la parte trasera de una camioneta. Al caer restos del cigarro encendido, se prendió parte de la paja del remolque.

En el intento de sofocar las llamas, parte de la paja prendida cayó al suelo y se propagó por la vegetación del terreno. Si bien se logró apagar la paja del remolque y evitar que el vehículo ardiera por completo, no fue posible contener la propagación del fuego, según ha indicado la Guardia Civil.

Durante la inspección de la zona del incendio, los agentes del Seprona pudieron observar como la furgoneta presentaba daños por las llamas en la parte trasera, con restos de paja quemada, lo que corroboraba las declaraciones recogidas. Como resultado de las pesquisas, los guardias civiles han puesto a disposición judicial a la persona señalada, como presunto autor de un delito de incendio forestal.