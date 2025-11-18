Suscríbete a
Detenido por incitar a «reventar el ayuntamiento» en protesta por las multas de la Zona de Bajas Emisiones en Granada

A través de sus redes, donde tiene más de diez mil seguidores, instaba a «tener valor y usar la fuerza» contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

Manipula la matrícula de su coche para evitar una multa en la ZBE de Granada y se lleva una sanción de 6.000 euros y seis puntos de carné

Circunvalación de Granada, por donde desde el Área Metropolitana entran coches a la capital y a su Zona de Bajas Emisiones
Guillermo Ortega

Granada

La entrada en vigor a principios de octubre de las sanciones a quienes no cumplan la normativa de la Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE) ha provocado bastante polémica y hasta algún ayuntamiento cercano, como el de Armilla, llevó su rechazo ... al ámbito judicial. Ayer, el TSJA rechazó el recurso que había presentado y confirmó que las multas que ya se están imponiendo son legales.

