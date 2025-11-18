Detenido por incitar a «reventar el ayuntamiento» en protesta por las multas de la Zona de Bajas Emisiones en Granada

La entrada en vigor a principios de octubre de las sanciones a quienes no cumplan la normativa de la Zona de Bajas Emisiones de Granada (ZBE) ha provocado bastante polémica y hasta algún ayuntamiento cercano, como el de Armilla, llevó su rechazo ... al ámbito judicial. Ayer, el TSJA rechazó el recurso que había presentado y confirmó que las multas que ya se están imponiendo son legales.

Pero mientras algunos, los más sensatos, optan por la vía de la legalidad y del debate, otros actúan como los irreductibles galos de la aldea de Astérix, aunque en pleno siglo XXI y en el mundo real, lo que hace bastante menos defendible su postura. La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, a través de sus redes sociales, alentaba a la población a «paralizar la autovía», «destruir cámaras» o «reventar el ayuntamiento» (de Granada, se supone) para inutilizar el sistema.

El hombre tiene 30 años y vive en un municipio del Área Metropolitana, precisamente la zona que más cara ha plantado a la implantación de la ZBE. La acusación formal es la de «provocar desordenes públicos«. Esta persona, a través de una red social donde cuenta con más de 10.000 seguidores, incitaba a aprovechar las concentraciones contra la Zona de Bajas Emisiones »para realizar actos ilícitos«.

Entre sus propuesta, detalla la Policía Nacional, se incluía «reventar» el Ayuntamiento, paralizar la autovía, o destruir las cámaras de control que monitorizan el acceso de los vehículos al centro de la ciudad. En sus proclamas, «se erigía como director de las operaciones que se iban a realizar e incitaba a la población a tener valor y usar la fuerza« contra guardias civiles y policías nacionales y locales.

Todo controlado

En sus manifiestos, de hecho, aconsejaba a los participantes «vestir de negro para dificultar la identificación» por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como «taparse la cara para no poder ser reconocidos«. Los quería reclutar, su intención, resalta la Policía Nacional, era »contar con el mayor número de personas vestidas de negro y con el rostro tapado para dificultar la acción policial«.

Para evitar que se produjeran los actos ilícitos se produjo un incremento de efectivos policiales en el dispositivo de seguridad de la manifestación donde iba a participar dicho individuo. Posteriormente a dicha concentración, el pasado 25 de octubre, se realizó la investigación para identificar a esta persona y llevar a cabo su arresto.

El detenido, con más de una docena de antecedentes policiales previos, ha sido puesto en libertad después de su toma de declaración en dependencias policiales, con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello. Sin relación con lo anterior, aunque con seguridad esta acción pone en alerta a los policías, para este domingo 23 de noviembre se ha convocado una nueva manifestación en Granada contra la Zona de Bajas Emisiones.