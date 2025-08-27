Detenido un hombre en la ciudad granadina de Motril acusado de matar a su expareja, de 54 años

El suceso ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, pero ha trascendido tres días después. Una mujer de 54 años murió en la localidad granadina de Motril y su expareja, un hombre del que no han trascendido datos, ha sido detenido por la Policía Nacional, que le investiga como presunto autor de un delito de violencia en el ámbito del hogar.

Los hechos se produjeron pasadas las diez y media de la mañana. El servicio de emergencias 112 recibió entonces una llamada del 061 alertando de que había una mujer que necesitaba asistencia en el barrio de El Varadero, muy cerca del puerto. A su llegada, los especialistas se percataron de que sufría una intoxicación etílica y la trataron allí en primera instancia.

Sin embargo, en vista de que no mejoraba, optaron por trasladarla a la unidad de Neurotraumatología del hospital Virgen de las Nieves, en Granada, donde perdió la vida ese mismo domingo. Según las primeras investigaciones, había sufrido un golpe en la cabeza.

Delito de violencia machista

Posteriormente, la Policía Nacional ha detenido al hombre, que había sido su pareja sentimental, y este miércoles ha sido puesto a disposición judicial. Se le atribuye un delito de violencia machista, aunque el cuerpo de seguridad ha solicitado al juzgado de guardia que decrete el secreto del sumario para poder continuar con las investigaciones. Según fuentes judiciales, el hombre ya ha ingresado en prisión.