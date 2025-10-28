Denuncian la desaparición de joyas de la Virgen del Rosario dentro de una iglesia de Granada

La Hermandad de la Virgen del Rosario, en Granada, ha denunciado a la Policía Nacional la desaparición de «piezas de joyería» que adornaban la imagen de la Virgen del Rosario en sus Misterios Dolorosos, ubicada en la iglesia de Santo Domingo, en el barrio granadino ... del Realejo. La talla no ha sufrido daños.

Según ha conunicado la cofradía, este lunes 27 de octubre, después de la celebración de la misa de las ocho de la tarde, el prioste o mayordomo de la hermandad «detectó ausencias» en las piezas de joyería que la virgen sí lució en el rezo del rosario que se había hecho un día antes. Ese domingo estaba previsto que la talla saliera a la calle en procesión, pero la lluvia lo impidió y el acto se hizo en el interior.

La hermandad denunciante no ha precisado cuántas ni cuáles son las piezas que se han echado en falta en la capilla del interior del templo, titular de la cofradía, que procesiona el Miércoles Santo junto al Cristo de las Tres Caídas. No es la misma imagen ni pertenece a la misma hermandad que la virgen de plata que está en un camarín anexo a la mencionada iglesia, a la que se conoce como Virgen del Rosario Coronada o Virgen de Lepanto.

Fuentes de la cofradía han indicado que no se han detectado más ausencias en ninguna de las otras imágenes que se exhiben en el templo. «La Policía Judicial está colaborando estrechamente y la parroquia dispone de cámaras de seguridad que ayudarán a esclarecer los hechos«, han subrayado.

«La talla no ha sufrido ningún daño«, han recalcado las mismas fuentes, que en el comunicado en el que anuncian la desaparición -aún no se puede hablar con propiedad de robo- aprovechan para agradecer »las numerosas muestras de cariño y apoyo recibidas« desde que se conoció la noticia.