Críticas a la actuación del cantante Henry Méndez en un pueblo de Granada por su «incitación al odio»

Henry Méndez es un cantante de merengue y reguetón, nacido en la República Dominicana y residente desde muy joven en España. Musicalmente se le conoce, entre otras cosas, por la versión de la célebre 'El tiburón', que arrasó en las listas en 1993 de la mano del grupo Proyecto Uno.

Pero este verano, a Henry Méndez no se le ha mencionado sólo a cuenta de sus canciones, propias o adaptadas. También por algún mensaje desafortunado lanzado desde el escenario. El mayor ejemplo fue durante una actuación en agosto en el festival Starlite de Marbella, donde exclamó: 'Odio a los rojos!«.

Fue una expresión que no gustó a muchos pero que no ha impedido que sigan contratándole. Ahora lo ha hecho el Ayuntamiento de Churriana de la Vega, un municipio muy próximo a Granada en el que gobierna el PP. Méndez es la estrella de la noche del domingo 7 de septiembre y actuará en el Parque de la Paz a partir de las once de la noche.

El PSOE local ha visto con muy malos ojos esa decisión, que en otras ciudades como Lucena o Madrid también levantó ampollas. Los socialistas del municipio granadino han censurado la «inadmisible decisión» del consistorio de contar con un artista «conocido por sus discursos de odio».

La polémica estalló en el Starlite de Marbella el pasado 20 de agsoto. Mientras un grupo de espectadores estaba insultando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Henry Méndez cogió su micrófono y dijo: «Yo no soy socialista, odio a los rojos». A renglón seguido, y demostrando estar un poco desfasado, animó a que en las elecciones se votase «a Abascal o a Mariano Rajoy«.

Después pidió disculpas. Dijo que no sentía «odio ni rencor» por nadie, pero la polémica, como suele decirse, está servida. En Lucena (Córdoba) está contratado para actuar en sus fiestas, entre el 4 y el 11 de septiembre. Se espera también su presencia en Madrid, donde tanto el PSOE como Más Madrid han calificado la contratación cultural del ayuntamiento como una «estrategia ideológica».

En Churriana de la Vega, el PSOE ha manifestado que «duele que, bajo el amparo de la libertad de expresión, se dé espacio a quienes convierten sus palabras en odio y división. Odiar no es libertad. Mucho menos cuando se utiliza dinero público para pagar a quienes atacan y desprecian a parte de nuestros vecinos. Eso es inadmisible, y así se lo haremos saber al alcalde por escrito. No se puede ser indiferente al odio«.