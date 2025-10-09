Suscríbete a
ABC Premium

La Fiscalía se olvida de los 25 años del asesinato de Luis Portero

Daniel, el hijo del que fuera Fiscal General del TSJA, lamenta que no se haya organizado «nada, ni en España ni en Andalucía», en una fecha tan señalada

«Desde 2023, el Gobierno le ha marcado a la Fiscalía General unas directrices que están mermando dos de sus pilares: la legalidad y la imparcialidad», afirma

Daniel Portero, tras la liberación del asesino de su padre: «El PSOE olvida que ETA mató socialistas»

Daniel Portero, frente al Congreso de los Diputados, en imagen de archivo
Daniel Portero, frente al Congreso de los Diputados, en imagen de archivo guillermo navarro
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«El PSOE olvida que ETA mató socialistas», dijo a ABC hace casi un año justo -el 2 de octubre de 2024- Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA en ... Granada en el año 2000. Dio ese titular cuando supo de la concesión del tercer grado a Harriet Iragui Gurruchaga, etarra que fue condenado tanto por ese hecho como por los de José María Martín Carpena, en Málaga, y Antonio Muñoz Cariñanos, en Sevilla.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app