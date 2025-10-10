Un congreso reúne a cinco mil médicos de familia y llena a rebosar los hoteles de Granada

El miércoles por la noche, en un bar bastante conocido llamado Lemon Rock, el cliente despistado no sabía si estaba tomándose una copa o asistiendo a una convención de americanas. De chaquetas, se entiende. El céntrico local, muy promocionado en guías y redes, ... fue el lugar que eligieron decenas de asistentes al congreso de médicos de familia que, empezó ese día y que literalmente, ha saturado Granada.

La cita ha traído a la ciudad a unos cinco mil profesionales de todos los puntos de España. Las ponencias tienen lugar en el Palacio de Congresos y Exposiciones, en la Facultad de Medicina y en el centro de formación Iavante y en esos puntos la situación está más o menos controlada, pero quienes vienen de fuera necesitan un lugar donde alojarse y eso ha sido complicado: Granada tiene unas 16.000 plazas, incluyendo desde hostales hasta hoteles de gran lujo, y absolutamente todas están ocupadas. Por los médicos y por los turistas habituales, que también de eso hay bastante.

Es una circunstancia que se ha dado pocas veces, pero sí que las ha habido, y además no hay que remontarse mucho para encontrarlas. En la gala de los premios Goya de cine, el pasado 8 de febrero, se rozó ese lleno técnico. A cinco días de la cita, esas 16.000 plazas ya habían sido reservadas. Antes, los días 5 y 6 de octubre de 2023, también.

Aunque en ese caso hubo un truco, por así decirlo: Granada acogió una cumbre europea y los hoteles de cuatro y cinco estrellas fueron reservados, casi por completo, por las delegaciones de los países participantes. Por razones de seguridad, no se permitió el alojamiento a quienes no formaran parte de las mismas. Así que, en la práctica, esos hoteles estuvieron llenos, pero en realidad habría habido sitio para más gente de no ser por esa circunstancia.

El hotel Seda, en el centro de la capital, es uno de los que se ha visto desbordado abc

Algunos médicos que han llegado a Granada para participar en el congreso, que se prolonga hasta este domingo, confiesan que han tenido que hacer encaje de bolillos para quedarse en la ciudad: habitaciones dobles o hasta triples que comparten antiguos compañeros de facultad, aunque hiciera años que no se veían, alojamientos en ciudades del Área Metropolitana –en el total de la provincia, Granada tiene más de 33.000 plazas hoteleras- y, en casos muy extremos, búsqueda casi a la desesperada de casas de amigos o conocidos que les den cuartel.

Es el caso de una doctora llegada desde Madrid. Arribó a Granada el jueves por la mañana y, cuando llegó al hotel, comprobó que, por algún motivo que se le escapaba, sólo le habían reservado habitación hasta el sábado. Ese día necesitaba seguir en la ciudad, así que terminó hospedándose en la casa que le dejaron unos amigos. Antes intentó otras vías, pero fue una operación imposible.

El congreso, por el mismo motivo de número de asistentes, también está llenando restaurantes, bares de tapas y locales de ocio. Si no se ha reservado mesa, lo de comer es más que complicado, por lo menos en el centro. Allí hay establecimientos en los que vienen recibiendo peticiones de mesa desde hace más de un mes. «Son para grupos numerosos; si no recurren a eso, no van a encontrar sitio», explican desde un conocido restaurante del barrio del Realejo.

El congreso, que alcanza su cuadragéstimo séptima edición, agrupa a profesionales de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria y es la mayor reunión de médicos a nivel nacional En la cita abordan las últimas novedades en prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, innovación y nuevas tecnologías en Atención Primaria (como la introducción de la Inteligencia Artificial) y debaten sobre los principales desafíos del primer nivel asistencial.