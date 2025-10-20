Suscríbete a
Condenado a trece años por intentar matar a su madre haciendo explotar su casa en un pueblo de Granada

El hombre, de 54 años, distribuyó seis bombonas de butano abiertas por la vivienda y los combinó con braseros eléctricos que activó, pero su plan falló

La sentencia de la Audiencia Provincial deja claro que tenía intención de matar a la octogenaria, que inhaló gas y desde entonces sufre estrés postraumático

Detienen al hombre que intentó hacer explotar su casa con su madre dentro en un pueblo de Granada

La investigación corrió a cargo de la Policía Nacional
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Intentó hacer explotar su casa con su madre dentro, Huyó después en moto con destino a Mazarrón (Murcia) pero se accidentó antes de llegar y ha sido arrestado tras recibir el alta hospitalaria, casi un mes más tarde. Ahora, la Audiencia Provincial de Granada ... le ha condenado a trece años y medio de prisión y a otros 15 de libertad vigilada.

