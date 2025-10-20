Condenado a trece años por intentar matar a su madre haciendo explotar su casa en un pueblo de Granada

Intentó hacer explotar su casa con su madre dentro, Huyó después en moto con destino a Mazarrón (Murcia) pero se accidentó antes de llegar y ha sido arrestado tras recibir el alta hospitalaria, casi un mes más tarde. Ahora, la Audiencia Provincial de Granada ... le ha condenado a trece años y medio de prisión y a otros 15 de libertad vigilada.

Los hechos ocurrieron en febrero de 2024 en Santa Fe, una población del Área Metropolitana de Granada. El hombre, que entonces tenía 54 años y carecía de antecedentes, compartía casa con su madre, octogenaria, y mediante una combinación de bombonas de butano encendidas y braseros eléctricos en funcionamiento, intentó que su casa explotara.

No consiguió su objetivo pero no se sabe si el hombre se enteró de eso en ese momento, porque lo cierto es que se subió a una moto y puso rumbo a la localidad murciana de Mazarrón. No llegó porque sufrió un accidente en la carretera. Según fuentes policiales, se arrojó contra un camión. Fue trasladado al hospital y allí, cuando le dieron el alta, lo detuvieron.

El juicio, celebrado este mes de octubre en Granada, ha servido para dictaminar una sentencia condenatoria por haber sido el autor de un delito de asesinato en grado de tentativa con la agravante de parentesco. Ahora no podrá acercarse a menos de 500 metros de su madre durante los próximos 18 años.

En la sentencia se deja claro que el acusado quería «acabar con la vida» de su madre. De hecho, utilizó hasta seis bombonas de butano, que distribuyó en distintos puntos de la casa, para garantizar una deflagración muy potente, Los calefactores los envolvió en papel y los enchufó para que ardieran mejor. Nada de eso le sirvió, por suerte para la víctima.

Cuando pensó que todo estaba como él quería, se marchó. La casa se fue llenando de gas, pero la madre, al llegar a las ocho de la tarde, no notó nada y se fue a la cama. De madrugada, mediante un dispositivo de su teléfono móvil, él accionó los enchufes, que había preparado, y así consiguió que los calefactores se encendieran, pero no salieron ardiendo.

El fallo añade que a las seis de la tarde, la anciana despertó y notó un fuerte olor a gas. Se dio una vuelta por la casa y observó las bombonas dispuestas. No lo dudó y se fue a la calle. Pero debido al tiempo que estuvo inhalando gas tuvo secuelas, no tanto físicas como psicológicas, en concreto un estrés postraumático.