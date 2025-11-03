Suscríbete a
Condenado en Granada a siete años por posesión de fotos de su hija, de 16 años, de contenido sexual explícito

Formaban parte de un fichero de 79 imágenes, 16 con menores, que se incautó la Guardia Civil; confesó y el TSJA le rebaja seis meses de su condena inicial

Sede del TSJA, órgano judicial que ha dictado la sentencia
G. Ortega

G. Ortega

Granada

Un hombre de Lanjarón, cabecera de la comarca granadina de la Alpujarra, ha sido condenado a siete años de prisión por almacenar imágenes de contenido sexual, 16 de las cuales «plasmaban conductas explícitas donde participaban menores de 16 años, incluida su propia hija». La ... condena supone una reducción de seis meses respecto a la establecida inicialmente.

