Condenado en Granada a siete años por posesión de fotos de su hija, de 16 años, de contenido sexual explícito

Un hombre de Lanjarón, cabecera de la comarca granadina de la Alpujarra, ha sido condenado a siete años de prisión por almacenar imágenes de contenido sexual, 16 de las cuales «plasmaban conductas explícitas donde participaban menores de 16 años, incluida su propia hija». La ... condena supone una reducción de seis meses respecto a la establecida inicialmente.

La sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha mantenido en esencia la sentencia condenatoria dictada el 14 de diciembre de 2023 por la sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada, aunque ha estimado parcialmente el recurso de apelación presentado por la defensa del acusado y ha tenido en cuenta el «atenuante de confesión».

El hombre poseía un dispositivo de memoria externa que contenía las imágenes, que había venido acumulando desde el mes de junio de 2019. El 29 de agosto de ese año, la Guardia Civil entró y registró su domicilio en Lanjarón y también en el dormitorio en el que a menudo dormía en la casa de sus padres, en Órgiva. Allí se intervino un teléfono móvil que había utilizado el acusado.

Una vez analizado el contenido de este móvil tras autorización judicial, se descubrieron 79 capturas de pantalla de «archivos de imagen de contenido sexual donde aparecían menores de edad participando de conductas de alto contenido sexual». En el examen del historial de navegación en internet a través de dicho dispositivo se revelaron «numerosas visitas» a páginas web de contenido pedófilo en las que se aludía a relaciones sexuales entre personas con vínculos de consanguinidad, con títulos tan explícitos como «Cogiendo a mi hija«.

Posteriormente, cuando el acusado fue detenido por una denuncia por la presunta comisión de un delito de abuso sexual contra su hija, le fue intervenido un teléfono móvil en cuyo volcado con autorización judicial de finales de septiembre de 2019 se hallaron fotografías tomadas por él a la menor «en algunas de las cuales se ve a la menor completamente desnuda» y practicando actos de contenido sexual.

Condenado por la comisión de un delito de uso y posesión de pornografía de persona menor de 16 años y por otro de producción y distribución de pornografía en esta causa, la Audiencia, además de los siete años y medio de prisión, le condenó a una pena de diez años de libertad vigilada y de privación de la patria potestad de su hija por el mismo periodo.

Todo eso lo ha confirmado el TSJA, que sin embargo considera un atenuante el hecho de que haya confesado los hechos y reduce la condena en seis meses, con lo que queda fijada en siete años. El fallo especifica que cabe interponer recurso ante el Tribunal Supremo.