La concejal independiente de Maracena que apoya la moción de censura contra PP y Vox denuncia amenazas e insultos

Raro es el día en el que no pasa nada en el Ayuntamiento de Maracena, una localidad de 22.000 habitantes colindante con Granada. El lunes 1 de abril, los grupos municipales de PSOE, Izquierda Unida y Maracena Conecta anunciaron que unían fuerzas para expulsar del gobierno local al PP mediante una moción de censura. Sólo tres días después, la única edil de Maracena Conecta, Amabel Avarde, ha denunciado las supuestas amenazas e intimidaciones que asegura haber recibido desde que anunció que dejaba de apoyar a los populares para unirse a socialistas e IU.

La edil asegura haber recibido desde entonces en la red social Facebook «comentarios hechos por personas desconocidas» que contenían «insultos y vejaciones» tanto a ella como a su entorno cercano, motivo por el que ha acudido a la Guardia Civil para poner los hechos en su conocimiento.

«Son perfiles falsos creados recientemente que esconden cobardemente su identidad», ha indicado Avarde, que ha difundido algunos de ellos. «Chaquetera, haz lo que quieras en tu casa pero no juegues con los vecinos. Ayuda a tu madre y deja de ser tan Judas. Las próximas elecciones te vemos con Vox», advierte uno de esos mensajes. «¿Cuánto dinero le ha dado en negro el PSOE? ¿Qué pensará su equipo de una persona que pasa de la derecha a la izquierda por dinero y otras cosas?«, pregunta otra. »Se cambia de partido como se cambia de bragas«, sentencia una tercera.

Además, la denuncia incluye el hecho de que en la noche del miércoles 3 de abril, un coche exactamente igual al de la concejal y que estaba aparcado en su puerta amaneció completamente rayado. «Eso no se había producido antes y no es una casualidad,sino una equivocación, creían que era el mío», ha afirmado.

«Se han vertido declaraciones muy duras sobre mi persona y mi familia, sin fundamento ni prueba alguna. Se nos ha injuriado, calumniado, ridiculizado, e incluso se nos ha dado un trato vejatorio, creo que indirectamente se ha fomentado el odio hacia mi persona por cuestiones políticas«, ha agregado la edil, que responsabiliza también de los hechos a los administradores del grupo de Facebook Cosas que pasan en Maracena, por haberlos permitido.

Entiende que estos hechos no deben quedar impunes e insiste en que sólo se ha unido a PSOE e IU porque quiere «mejorar Maracena». Y tiene clara una cosa: «Me he criado en Maracena, estoy rodeada por una maravillosa comunidad de vecinos y vecinas, cada uno con sus ideas, y yo las respeto todas; no es justo que mi familia tenga que andar con miedo en mi propia ciudad».