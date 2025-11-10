Suscríbete a
ABC Premium

Comienza el juicio por el doble crimen de Los Yesos, el más terrible de los últimos años en Granada

Hay cuatro acusados y dos se enfrentan a penas de prisión permanente revisable por torturar, degollar y violar a su pareja en un cortijo de la pedanía de Sorvilán, en 2022

El doble crimen de Los Yesos: torturas, abusos y un rap en prisión para narrar un brutal asesinato

La investigación corrió a cargo de la Guardia Civil
La investigación corrió a cargo de la Guardia Civil antonio l. juárez
Guillermo Ortega

Guillermo Ortega

Granada

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Fue uno de los sucesos que más ha conmocionado a Granada en los dos últimos años, un doble crimen con todos los ingredientes necesarios para hacerlo especialmente escabroso: dos personas muertas tras sufrir torturas; ella, además, abusos sexuales. Ocurrió en abril de 2022 en ... Los Yesos, una pedanía del municipio granadino de Sorvilán, y este lunes 10 de noviembre comienza el juicio contra los cuatro presuntos autores de los hechos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app