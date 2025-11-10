Comienza el juicio por el doble crimen de Los Yesos, el más terrible de los últimos años en Granada

Fue uno de los sucesos que más ha conmocionado a Granada en los dos últimos años, un doble crimen con todos los ingredientes necesarios para hacerlo especialmente escabroso: dos personas muertas tras sufrir torturas; ella, además, abusos sexuales. Ocurrió en abril de 2022 en ... Los Yesos, una pedanía del municipio granadino de Sorvilán, y este lunes 10 de noviembre comienza el juicio contra los cuatro presuntos autores de los hechos.

El juicio tiene lugar en la Audiencia Provincial de Granada y será con jurado popular. A los acusados se le piden penas que van entre los sesenta años y la prisión permanente revisable. Se les imputan diez delitos y la vista, que previsiblemente iba a tener lugar en marzo de 2026, se ha adelantado precisamente para evitar que se agote su tiempo en prisión provisional, situación en la que están ahora, y queden libres.

El 21 de abril de 2022, un hombre de 61 años y su pareja, que había sido concejal en el Ayuntamiento de Gualchos-Castell de Ferro, fueron asesinados en un cortijo de Sorvilán. Encontraron sus cadáveres desnudos en un barranco próximo a la casa, que era de él.

La Guardia Civil comenzó entonces una investigación que en principio se relacionó con el tráfico de drogas, aunque es un extremo que no está claro. Podría haberse tratrado únicamente de un robo. El caso es que fueron cuatro las personas que intervinieron: eran jóvenes, tenían entre 22 y 32 años; llegaron a ese cortijo en coche y llevaban pasamontañas, cinta aislante, machetes, un revólver, una pistola... todo propio de una película de Tarantino.

A partir de ahí, el relato de la Fiscalía es estremecedor: tras forzar una ventana lateral, entraron. Forcejaron con el hombre para obligarle a entrar, lo sentaron en una silla, lo ataron con cinta adhesiva, le taparon la cabeza y empezaron a torturarlo para que les diese dinero.

Ella no fue torturada, pero sí sexualmente agredida

Poco después, unos veinte minutos más tarde o así, llegó su pareja. A ella no le pegaron, pero lo que le hicieron fue incluso peor: la llevaron a una cama donde dos de ellos la habrían agredido sexualmente en presencia de los otros dos, quienes «asistieron complacientes».

El hombre les decía una y otra vez que no tenía dinero, cosa que enfadó a los ladrones. Se lo llevaron al baño, lo colocaron boca arriba en la bañera y, después de torturarle un poco más -entre otras cosas, le echaron una botella casi entera de lejía en la cara- lo degollaron.

Dos de ellos llevaban la voz cantante, los otros dos obedecían, mantenían «una actitud pasiva y vigilante pese a oír súplicas y gritos». Colaboraron también para envolver posteriormente el cadáver en un edredón y llevarlo a la furgoneta. Después hicieron lo mismo con la mujer, llevaron el vehículo a un barranco y tiraron los cadáveres.

Además del doble asesinato, la Fiscalía investiga el grado de participación de los procesados en los delitos contra la integridad moral, tenencia ilícita de armas, robo con violencia en casa habitada, lesiones y dos delitos contra la libertad por la detención ilegal de la pareja. El ministerio público ha añadido un delito de agresión sexual limitado a dos de los detenidos y otro contra la seguridad vial porque uno de ellos conducía sin carné.

Por todo ello, los dos acusados principales se enfrentan a la petición de prisión permanente revisable, pena a la que se podrían sumar otros 60 años más de cárcel. Sobre los otros dos pesa por parte del ministerio público una petición de más de 60 años de prisión.