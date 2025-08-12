Buscan a un hombre de 39 años que vivía en Motril y de quien no hay noticias desde el 29 de julio SOS Desaparecidos especifica que mide 1,72, es de complexión normal y tiene los ojos negros y pide colaboración a quien conozca su paradero

Quince días sin ver a alguien que no ha avisado de su marcha son muchos. Aunque se trate de una persona mayor de edad y no tenga por qué dar explicaciones de sus actos, también es lógico que haya gente preocupada por una ausencia tan larga. Es lo que ha ocurrido en la localidad granadina de Motril, donde SOS Desaparecidos ha activado una alerta para intentar dar con el paradero de un hombre de 39 años llamado Manuel Iban.

La última vez que se supo de él fue el 29 de julio y entonces estaba en Motril. El anuncio de la citada asociación lo describe como un hombre de complexión normal, que mide 1,72 y tiene los ojos negros. SOS Desaparecidos ha pedido a «cualquier persona que tenga algún datos» sobre la actual ubicación de Manuel Iban B.P. que llame a los teléfonos 868286726 o 64995295.

El aviso le ha llegado también a los cuerpos y fuerzas de seguridad, en concreto, según fuentes consultadas por ABC, ya tienen conocimiento la Policía Local de Motril y los agentes de la comisaría de la Policía Nacional de esa ciudad, de más de 61.000 habitantes.

Fuentes policiales han indicado que Manuel Iban vivía cerca de la calle Jesús del Gran Poder y, sin precisar los motivos, han aludido también a algunos conflictos que tuvo recientemente con vecinos de la zona, pero en ningún caso se da por hecho que ése haya sido el motivo de su desaparición.