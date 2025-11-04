La Bonoloto deja un nuevo millonario en una ciudad de Andalucía: gana un bote de casi dos millones de euros

La suerte ha sonreído a la capital granadina en la noche de ayer, ya que el sorteo de la Bonoloto de este lunes 3 de noviembre ha dejado casi dos millones de euros.

Más concretamente, ha sido un premio de primera categoría ... , es decir, seis aciertos, dotado con 1.966.819,66 euros al propietario de un boleto sellado en la ciudad de La Alhambra. Este ha sido validado el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8, tal y como ha adelantado Loterías y Apuestas del Estado.

Además, la fortuna también ha estado generosa con Sevilla, donde este mismo sorteo ha dejado un premio de segunda categoría, es decir, cinco aciertos + complementos, cuyo acertante recibirá 162.250,47 euros. El boleto ha sido validado en la Administración de Loterías número 57 de Sevilla, situada en calle Extremadura, 39. En Sevilla, más de 162.000 euros La combinación ganadora de este sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 25, 32, 47, 15, 20 y 41. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.560.143 euros.

