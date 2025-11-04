Suscríbete a
ABC Premium

La Bonoloto deja un nuevo millonario en una ciudad de Andalucía: gana un bote de casi dos millones de euros

Además, el sorteo ha repartido 162.250,47 euros en un boleto sellado en Sevilla

El primer premio de la Lotería Nacional reparte suerte en la provincia de Sevilla

Un boloto de la Bonoloto
Un boloto de la Bonoloto ABC
Irene Cuenca

Irene Cuenca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La suerte ha sonreído a la capital granadina en la noche de ayer, ya que el sorteo de la Bonoloto de este lunes 3 de noviembre ha dejado casi dos millones de euros.

Más concretamente, ha sido un premio de primera categoría ... , es decir, seis aciertos, dotado con 1.966.819,66 euros al propietario de un boleto sellado en la ciudad de La Alhambra. Este ha sido validado el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8, tal y como ha adelantado Loterías y Apuestas del Estado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app