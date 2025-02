El bar de Granada donde se intoxicaron 31 personas por salmonelosis quedará sin sanción Los informes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía revelan que el local no incumplió ninguna norma sanitaria y que fue una empleada enferma la que provocó el brote Cinco de los afectados llegaron a estar hospitalizados, entre ellos un niño de cuatro años, pero el establecimiento no llegó a sufrir ninguna sanción

El bar de Granada donde el pasado mes de junio se intoxicaron 31 personas por un brote de salmonelosis va a quedar muy probablemente sin sanción al comprobarse que el incidente no se debió a ninguna deficiencia sanitaria achacable al establecimiento.

Así lo ha dejado entrever este miércoles 19 de julio la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha explicado que tanto el área municipal de Consumo como la Inspección de Sanidad de la Junta de Andalucía han emitido sendos informes en los que se destaca que el brote lo provocó una trabajadora del local que estaba enferma.

Carazo ha incidido en que, por parte del consistorio granadino y de la Junta de Andalucía «se está haciendo el trabajo que había que hacer» y que el expediente relativo a este asunto «está concluyéndose». Ha añadido que el establecimiento no llegó a ser sancionado, ni mucho menos clausurado.

Si la conclusión de Junta y Ayuntamiento es la esperada –es decir, si se corroboran los informes emitidos hasta ahora- lo más probable es que el bar en cuestión no sea sancionado, al no haber quedado constatado que hubiera incumplido la normativa sanitaria.

Se trata de un bar ubicado en las cercanías del Parque Tecnológico de la Salud en el que, el pasado 19 de junio, se empezó a investigar la existencia de un brote de salmonelosis –una enfermedad producida por la ingestión de alimentos contaminados con la bacteria salmonela- que en principio afectó a trece personas.

Con el paso de los días, los intoxicados llegaron a ser 31, entre ellos un menor de edad, de sólo cuatro años. Cinco personas ingresaron en los hospitales San Cecilio, La Inmaculada y el del Parque Tecnológico de la Salud, aunque fueron dados de alta en pocos días porque los casos no revestían gravedad. El 27 de junio ya no quedaba nadie ingresado. No obstante, algunos de los afectados denunciaron los hechos ante la Policía Nacional, que puso en marcha una investigación.