Asociaciones de Granada apelan a la memoria para reclamar que vuelva el tren Guadix-Lorca

El 31 de diciembre se cumplirán 41 años desde que desapareció la línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, una decisión adoptada por el Gobierno alegando su «escasa rentabilidad». Económica, se entiende, porque para muchos habitantes de las provincias de Granada y Almería ... y de la región de Murcia, lugares por los que discurría, ofrecía un servicio esencial que nunca debió dejar de existir.

Desde entonces se han sucedido los intentos por recuperarla, capitaneados por asociaciones como los Amigos del Ferrocarril de las comarcas de Baza y Guadix. Su discurso ha sido siempre el mismo: es viable, debería servir para vertebrar un amplio territorio donde abundan los pueblos en vías de desaparición y, bien gestionada, hasta podría ser rentable.

Sus intentos, por ahora, no han dado fruto. Dos informes ministeriales, en los años 2017 y 2024, desaconsejaron su regreso. Posteriormente, en marzo de 2025, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, confesó que personalmente le gustaría ese retorno. «Fui alcalde de Baza y no pierdo la esperanza», dijo, para sugerir que la línea podría volver si funciona bien el ramal del Corredor Mediterráneo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se pronunció en un sentido similar. Las previsiones apuntan a que esa infraestructura no estará operativa hasta 2027.

Largo se fía. Más rápido sería que ese trazado se incluyera en el ámbito del corredor. Así lo hicieron saber en sus alegaciones los colectivos mencionados, que el pasado 31 de diciembre ya realizaron un acto reivindicativo y que ahora reinciden, pero «cediendo el protagonismo a la ciudadanía», según precisa Antonio Francisco Martínez, que está al frente de la asociación de Baza.

«Todos son protagonistas»

Esta última iniciativa consiste en apelar a la memoria colectiva, en «hacer un recorrido por experiencias pasadas con el ferrocarril, con la utilización (o no) del tren en la actualidad y con deseos, anhelos y posibilidades de futuro sobre el mismo tema ferroviario», apuntan desde Amigos del Ferrocarril de Baza.

En concreto, se solicita a todo aquel que lo desee y que viva o haya vivido en las comarcas por donde discurría el antiguo trazado, que plasmen por escrito su experiencia. No es necesario haberse subido a ese tren, porque eso dejaría fuera a los menores de 41 años. La iniciativa está abierta a todas las edades.

Esas aportaciones por escrito «tendrán un papel protagonista» en el acto reivindicativo programado para el próximo 31 de diciembre en la antigua estación de Baza, ahora sin servicio. Ya se ha enviado la convocatoria a colegios, institutos, empresas, instituciones asentadas en la zona… «Quienes quieran participar han de mandar sus escritos a la dirección de correo electrónico vueltadeltren@gmail.com, con una extensión máxima de una cara de folio A4», precisan los organizadores.

El lema es «Mi historia con el tren: escritos de pasado, presente y futuro». Es tema libre, pero obviamente dentro de un contexto muy claro, que es la recuperación de la línea. Sin ella, las comarcas citadas «han perdido oportunidades y con ello empleo, población, actividad empresarial y posibilidad de desarrollo», apuntó Antonio Francisco Martínez en su discurso del último día de 2024. Dicho de otro modo: con el tren, todos ganan. Sin él, ocurre todo lo contrario.