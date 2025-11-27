Suscríbete a
Asociaciones de Granada apelan a la memoria para reclamar que vuelva el tren Guadix-Lorca

Animan a vecinos que usaron ese tren u oyeron hablar de él a que escriban sus impresiones y presionar para un regreso «necesario» 41 años después de su desaparición

Cartel que convoca a los ciudadanos a escribir su relación con el tren desaparecido abc
Guillermo Ortega

Granada

El 31 de diciembre se cumplirán 41 años desde que desapareció la línea ferroviaria Guadix-Baza-Almanzora-Lorca, una decisión adoptada por el Gobierno alegando su «escasa rentabilidad». Económica, se entiende, porque para muchos habitantes de las provincias de Granada y Almería ... y de la región de Murcia, lugares por los que discurría, ofrecía un servicio esencial que nunca debió dejar de existir.

