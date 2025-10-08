Arcuri ratifica su denuncia contra Juana Rivas: la granadina secuestró a su hijo menor y le impidió volver a Italia

Francesco Arcuri, exmarido de la granadina Juana Rivas, ha declarado a primera hora de este miércoles 8 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que analiza el auto que la Audiencia Provincial dictó el pasado 24 de ... julio y por el que se investiga a Rivas por la presunta sustracción de su hijo menor, Daniel, de once años.

El italiano no ha acudido físicamente a la sede judicial sino que ha intervenido por videoconferencia durante aproximadamente una hora. Fuentes judiciales han indicado que la instructora del caso ha pedido a los abogados de las dos partes que sean «muy prudentes» y que no revelen el contenido de la declaración.

No obstante, esas mismas fuentes han precisado que Arcuri se ha ratificado en su denuncia por supuesto secreto «en todos sus puntos» y que la jueza no ha admitido algunas preguntas del abogado defensor de la granadina por entender que no se ajustaban a lo que se estaba dirimiendo.

Ayer, el gabinete jurídico de Carlos Aránguez, que representa a Juana Rivas, emitió un comunicado en el que, aun admitiendo que el menor pasó en España siete meses con su madre pese a que existía una orden judicial para que regresara a Italia con su padre, quien tiene su custodia en exclusiva, alegó que su estancia se prolongó por un auto emitido precisamente por el Juzgado de Instrucción número 4, que ahora instruye esta nueva causa.

En su interrogatorio, la defensa de Rivas ha intentado exponer en varias ocasiones la supuesta situación de indefensión de Daniel Arcuri Rivas, a quien, según ha explicado, no se le ha dejado hablar en sede judicial y que, ha insistido, ha sido objeto de malos tratos físicos y psicológicos por parte de su padre.

El pasado mes de septiembre, de hecho, Arcuri declaró en Italia en un juicio por esos presuntos malos tratos. La jueza ha dejado claro que ese asunto ya se está dilucidando en otra instancia y que lo que tocaba hoy era hablar de si Juana Rivas mantuvo ilegalmente o no a su hijo menor en su casa de Maracena, un pueblo contiguo a Granada, entre enero y julio de 2025.

La fase de instrucción continúa y está previsto que este 30 de octubre sea Juana Rivas la que acuda al mencionado juzgado para prestar declaración. Mientras tanto, el abogado defensor de Francesco Arcuri, Enrique Zambrano, ha insistido en su tesis de que se produjo «un incumplimiento de libro» y que el niño debió haber vuelto a la isla de Cerdeña con su progenitor puesto que así lo había ordenado un órgano judicial de Cagliari.