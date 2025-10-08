Suscríbete a
Arcuri ratifica su denuncia contra Juana Rivas: la granadina secuestró a su hijo menor y le impidió volver a Italia

El abogado del italiano insiste en que dejar que el niño de la pareja se quedara en España fue «un incumplimiento de libro» de una orden judicial

La defensa de Rivas alega que el chico ha sido objeto de malos tratos, un argumento que el juzgado entiende que no es el objeto que ahora se dirime

Juana Rivas, llamada a declarar por el supuesto secuestro de su hijo menor

La declaración por videoconferencia se ha hecho en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada g. ortega
Guillermo Ortega

Granada

Francesco Arcuri, exmarido de la granadina Juana Rivas, ha declarado a primera hora de este miércoles 8 de octubre en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, que analiza el auto que la Audiencia Provincial dictó el pasado 24 de ... julio y por el que se investiga a Rivas por la presunta sustracción de su hijo menor, Daniel, de once años.

