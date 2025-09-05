El alcalde de un pueblo de Granada, sobre el PP por relacionarlo con Koldo: «Son el mismo perro que nos arruinó, con distinto collar»

El alcalde de Otura, en un actdo del PSOE en la localidad granadina

«Falsedades», «bulo político» y ansias por «arremeter contra una gestión municipal seria y rigurosa». Así ha replicado el alcalde del municipio, el socialista Nazario Montes, las acusaciones vertidas por el PP, que asegura que el regidor estuvo como vocal en mesas de contratación que concedieron obras a Áridos Anfersa, empresa relacionada con el caso Koldo-Ábalos-Cerdán.

Pero Nazario Montes no sólo ha desmentido las denuncias, sino que ha arremetido contra el PP local, del que ha dicho que es «el mismo perro que llevó a nuestro pueblo a la más absoluta ruina, aunque con distinto collar». De hecho, ha recordado que su actual presidente, Antonio Velasco, fue la «mano derecha» del exalcalde popular Ignacio Fernández Sanz, implicado y hasta condenado por casos de corrupción.

El alcalde ha dejado claro que en Otura se cumple a rajatabla la Ley de Contratos del Sector Público, que los procedimientos de contratación han sido siempre «absolutamente legales«, como evidencian los informes técnicos y jurídicos favorables, y que el PP »miente deliberadamente para manchar mi nombre y el de este ayuntamiento«.

«No hay ni una sola irregularidad. Todo está fiscalizado, supervisado por la Diputación de Granada y justificado ante las instituciones competentes. El certificado firmado por el secretario municipal deja clara la legalidad es incuestionable«, ha subrayado.

El alcalde ha reprochado al PP local que, como oposición, «no tenga propuestas para Otura y para hacerse notar recurra a manipulaciones que repiten hasta la saciedad. Su ignorancia es tan grande que incluso ponen en duda la composición de las mesas de contratación, a pesar de que la Ley establece que los políticos pueden formar parte de estas mesas. Algo que desmonta el falso escándalo que han inventado«, ha expuesto.

«Siento decirles que en este municipio no hay ninguna trama, así que si quieren 'caso' que busquen en los ayuntamientos donde gobierna su partido como los de Motril, Las Gabias y Churriana de la Vega o en la propia Diputación de Granada, bajo el mandato del también presidente provincial del PP, Francis Rodríguez, porque con los socialistas pinchan en hueso«, ha puntualizado.

Sobre el presidente local de los populares, ha recordado que Velasco «cuenta con la experiencia de haber votado a favor de innumerables expedientes que sí tenían los informes contrarios o reparos. Este fue el PP que saqueó las arcas municipales dejando al Ayuntamiento en la más absoluta ruina con sus trapicheos«, ha concluido.