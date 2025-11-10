La Aemet lo confirma: la nieve llega a Sierra Nevada esta semana

El frío y las lluvias, propias del propio otoño, están al caer en Granada. Era cuestión de tiempo que se cambiaran las gafas de sol por las mantas, sin embargo, este año este momento no había llegado hasta ahora. Tan pronunciado es el cambio, ... que parece que el invierno se ha adelantado al otoño. De tal manera, Granada volverá a tener nieve en la sierra y repetirán escenas similares a las que se vieron justo antes de la festividad de la Hispanidad, las primeras nevadas de la temporada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo de esta semana, del lunes 10 al domingo 16 de noviembre, muestra perfectamente esa diferencia de sol radiante y frío invernal. De lunes a jueves, las temperaturas alcanzan hasta los 29 grados, algo impropio para la fecha en la que nos encontramos.

El buen tiempo se mantiene a lo largo del día, principalmente miércoles y jueves, que comienza a bajar una vez empieza a anochecer, sobre las 18.00 horas. Sin embargo, el fin de semana está marcado por las nubes, las precipitaciones ligeras, e incluso, las nevadas.

Temperaturas fin de semana

A partir del último día de diario, las temperaturas comienzan a bajar considerablemente. El viernes será el día que registren las temperaturas más altas, con unos valores que oscilan entre los 12 grados de mínima y 21 de máxima. El sábado seguirán bajando mínimamente alcanzando los 10 grados de mínima y 20 de máxima, mientras que el domingo, rse marcarán la mínima más baja con 9 grados y 21 de máxima.

Nevadas

En cuanto a las cotas de nieve, existen ciertos puntos de la provincia en los que nevará. El viernes se sitúa en torno a 2500 metros, aunque en los días posteriores subirá unos 100 metros progresivamente; 2600 metros el sábado y 2700 metros el domingo.

Uno de esos puntos será Sierra Nevada, donde según el tiempo se registrarán 4.2 centímetros de nieve el viernes, 2.1 centímetros el sábado y 3,5 centímetros el domingo.

De esta manera, se podría decir que a partir de ahora comenzarán las temporada de nevadas en la provincia granadina. Hay que tener en cuenta que el buen tiempo se ha alargado hasta comienzos de noviembre, por lo que las fuertes nevadas llegarán más tarde, aproximadamente a finales de este mes.