La Aemet lo confirma: la nieve llega a Sierra Nevada esta semana

Viernes, sábado y domingo registran cotas de nieve a partir de los 2500 metros de altura

Caen los primeros copos de nieve de la temporada en Sierra Nevada

Una carretera nevada en Granada
Pablo Torres

Sevilla

El frío y las lluvias, propias del propio otoño, están al caer en Granada. Era cuestión de tiempo que se cambiaran las gafas de sol por las mantas, sin embargo, este año este momento no había llegado hasta ahora. Tan pronunciado es el cambio, ... que parece que el invierno se ha adelantado al otoño. De tal manera, Granada volverá a tener nieve en la sierra y repetirán escenas similares a las que se vieron justo antes de la festividad de la Hispanidad, las primeras nevadas de la temporada.

