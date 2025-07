El Gobierno priva de sedes a la revolución tecnológica de Andalucía

El Gobierno no apoyó a Granada para la Giga Factoría de Inteligencia Artificial y un día después lo que iba a ser un Centro Nacional de Ciberseguridad, al que aspiraba Málaga con un ecosistema anclado multinacionales como Google, se queda un «departamento administrativo», sin sede ... propia. Solo un grupo de funcionarios rellenado papeles para intentar parar las hordas de hackers que acechan a empresas, administraciones y particulares. La revolución tecnológica de Andalucía, que pasa por potenciar estas ciudades como polos de desarrollo de esas dos ideas ha sido castigada por el Gobierno mirando para otro lado y negando una inversión que sumar a los que ya hay.

El Ministerio de Transición Ecológica encendió ayer a la Junta de Andalucía. «La Disposición adicional primera del Anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad, el Centro Nacional de Ciberseguridad estará adscrito Departamento de Seguridad Nacional, que está ubicado en Moncloa. Es un Centro de Coordinación de las Autoridades Competentes, de los CSIRTs de Referencia y de otros ministerios, además de coordinar la representación internacional. Por tanto, no se trata de una agencia ni de ninguna institución de nueva creación que requiera de una ubicación física. Es un departamento administrativo más», aclaró el Ministerio.

En el Parlamento andaluz, Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, cargó con dureza contra la decisión estatal. Sanz explicó que la relación de puestos de trabajo dice que iba a haber un centro, pero que el Gobierno ha cambiado de criterio para no dárselo a Málaga. «Eso es lo que ha hecho la señora Montero, que para evitar que Málaga pueda ser la sede, ha cambiado los criterios. Y lo que aquí está es la memoria del Gobierno -dijo sacando el documento-, que crea el Centro Nacional de Ciberseguridad. Lo cambian todo y ahora dice que ya no hace falta, que ahora no va a haber ubicación física», reprochó Antonio Sanz a la bancada socialista en el Parlamento.

A Tarragona

El consejero de Presidencia remarcó en su intervención que los cambios son para «dañar a Andalucía». «Todo para impedir que Málaga sea quien tenga la sede», apuntó Sanz, que también recordó el agravio, solo 24 horas antes a Granada. «Pero es que ayer denunciaba otra cosa. Igual le quitan a Granada la agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial y cuando se tiene que crear una de las cuatro Gigas Factorías de Inteligencia Artificial en Europa, la propuesta que hace España no es Granada, que es el ecosistema de inteligencia artificial más potente que hay en Europa, sino que la propuesta que hace es un pueblo de 3.000 habitantes que está en Tarragona, para que Andalucía tampoco reciba una inversión de cinco mil millones de euros», denunció Antonio Sanz.

La intervención del consejero fue en un tono duro para dar a conocer el malestar por un nuevo agravio a Andalucía con respecto a Cataluña, donde el Gobierno de Pedro Sánchez no para de regar con millones de euros a los socios que le siguen manteniendo en el poder a pesar de todos los casos de corrupción que tiene en su entorno, tanto familiar, como en el PSOE, como en el propio Ejecutivo con un exministro investigado por corrupción.

«Eso es traicionar. El Gobierno de Sánchez y Montero es el Ejecutivo más traidor y más anti andaluz de la historia», remarcó el consejero Antonio Sanz, que se mostró muy en desacuerdo con estas decisiones y reprochó que «en la memoria de creación del Centro Nacional de Ciberseguridad dice va a tener 36 puestos de trabajo y habla del alquiler del edificio y las características que debe tener el inmueble. «La memoria dice cuál es y los gastos del centro», añadió Sanz.

Había presupuesto

De hecho, fuentes de la Junta de Andalucía reseñaron ayer a ABC que la postura del Gobierno andaluz se ancla en la memoria económica del proyecto, a la que tuvieron acceso y que reseñaba hasta una partida de alquiler de un espacio de 300 metros cuadrados, tres vehículos, mobiliario, cámaras de seguridad o zona de seguridad para los accesos. Ahí estaba todo desgranado con cifras para ponerlo en funcionamiento.

Por eso, desde la Junta se «sospecha» que para no concedérselo a Málaga el Gobierno de Pedro Sánchez «ha cambiado su criterio», hasta el punto de pasar de ser un centro nacional a un departamento administrativo. «Solo por el hecho de que no venga a Málaga, la ciudad con un ecosistema de ciberseguridad más potente en estos momentos», apuntan estas fuentes, que lamenta que este sea una nueva de decisión del Gobierno socialista de España para «perjudicar» a Málaga y a Andalucía, como ya hicieron con Granada un día antes.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tiró de ironía al decir que «es evidente que el Gobierno se explicó mal o escribió de forma inadecuada una disposiciones que hablaban del Centro Nacional de Ciberseguridad». «Nos daba la impresión que era un órgano de nueva creación, con un espacio físico concreto, etcétera», apuntó el regidor.

Desde Málaga se ponen a disposición del Gobierno para ayudar en la creación de este «departamento». «La capacidad tecnológica de Málaga en el plano privado y público está a disposición de lo que el Gobierno necesite para que este departamento, como le llama ahora», añadió el alcalde.