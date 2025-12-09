Suscríbete a
ABC Premium

El Gobierno insiste en que las marismas de Doñana forman parte de la costa

El Ministerio de Transición Ecológica responde que se mantendrá el actual deslinde pues considera que los humedales de agua dulce son terrenos naturalmente inundables por el efecto de las mareas

El Gobierno se queda solo tras su «error técnico» con el deslinde de Doñana

El Gobierno insiste en que las marismas de Doñana forman parte de la costa
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El consenso es una utopía en estos tiempos polarizados, pero en Doñana se había alcanzado entre investigadores, científicos, ecologistas, agricultores, ayuntamientos y administraciones públicas. Inexplicablemente, el Ministerio de Transición Ecológica y Desarrollo Demográfico, merced a un deslinde propuesto por la Dirección General ... de la Costa y el Mar, ha dinamitado ese pacto medioambiental donde se anteponían los intereses comunes sobre los particulares. Basado en dos informes (de Tragsatec e Idyma) rechazados de pleno por los miembros el Consejo de Participación de Doñana, ha incluido dentro del dominio público marítimo-terrestre hasta 118.772 metros de marismas, de los términos municipales de Hinojos y Almonte (Huelva) y de Aznalcázar (Sevilla).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app