El Gobierno impone la ley para reducir el número de alumnos por clase sin aportar financiación a Andalucía

El Consejo de Ministros aprobó este 11 de noviembre el anteproyecto de Ley que reduce las ratios -número de alumnos por clase- y fija un tope a la jornada lectiva de los docentes en toda España. La iniciativa no ha sido bien recibida ... por la Junta de Andalucía ni por la enseñanza concertada: la Administración autonómica se queja de que no ha existido negociación alguna con gobiernos regionales ni está previsto un acompañamiento financiero para que las comunidades pongan en marcha estas medidas, al punto de que llega a acusar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de «deslealtad» institucional.

De su lado, el principal órgano de representación laboral de los docentes del sector de la concertada andaluz, la Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE), es de la opinión de que el texto legal «ahonda en la brecha de desigualdad y perpetúa la falta de equiparación de las condiciones de trabajo en los centros sostenidos con fondos públicos».

El enfado de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional tiene que ver, en primer lugar, con que el departamento de Ejecutivo central que lidera la ministra Pilar Alegría no ha hecho partícipes a las comunidades autónomas de su proyecto, que no ha sido abordado en sesión alguna de la conferencia sectorial que reúne a los máximos responsables del Ministerio y de las políticas educativas de las regiones del país.

Sin referencia en la comisión de Educación

Es más, ayer mismo se celebró en Madrid una comisión de Educación convocada por el Ministerio; se trata de un órgano de coordinación de segundo nivel que preside el secretario de Estado de Educación, el andaluz Abelardo de la Rosa, y al que acudieron los viceconsejeros de toda España, entre ellos el de la Junta, Pablo Quesada. En el orden del día de la cita no figuraba referencia alguna al anteproyecto de ley.

La Administración autonómica ve en este desaire una nueva muestra de la voluntad del Gobierno de Pedro Sánchez de «imponer» el anteproyecto, que tendrán que desarrollar las comunidades sí o sí pero sin que el Ministerio haya previsto fondos económicos específicos para ello.

La falta de financiación, el segundo pilar de la crítica de la Junta, es «un lastre» a la puesta en práctica de las medidas encaminadas a mejorar la calidad del sistema educativo que establece el anteproyecto, que se resumen en la reducción a 22 alumnos por clase de un modo progresivo y a la bajada del horario de los profesores.

La Consejería de Desarrollo Educativo asegura que va por delante: en julio firmó un acuerdo con los sindicatos con medidas que recoge el anteproyecto

La Consejería de Desarrollo Educativo asegura que va por delante. El pasado julio firmó un acuerdo con los dos sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública, que son Anpe y CSIF, y al que se se sumó UGT, que llevaba por título 'Mejora del sistema educativo y de las condiciones laborales del personal funcionario docente en Andalucía', y que ya incluía las principales estipulaciones del anteproyecto al que acaba de dar luz verde el Consejo de Ministros.

El primero, la bajada de la ratio, que en el curso 2026-2027 -el próximo- será como mucho de 22 niños por aula en los niveles iniciales de Infantil y que se irá generalizando hasta Primaria de una manera paulatina. El segundo, la limitación de 18 horas de clase para los docentes de Secundaria y Bachillerato y de 23,5 para los de Infantil y Primaria. Además, el acuerdo fija medidas concretas para que un cómputo diferenciado de la ratio en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales.

Quejas de la concertada, satisfacción de la pública

Las modificaciones que plantea el Ejecutivo central no han sido recibidas por toda la comunidad educativa con satisfacción. Si los profesores de los centros públicos puros y duros sí que la celebran, los que prestan sus servicios en los que operan en régimen de concierto no están contentos precisamente. Así, el sindicato FSIE ha manifestado su «profunda preocupación ante el borrador del anteproyecto de Ley que modifica la Ley 4/2019 para la mejora de las condiciones del profesorado no universitario, al comprobar que la enseñanza concertada vuelve a quedar fuera de las medidas planteadas».

El sindicato denuncia que «esta discriminación no es nueva, sino la consecuencia de más de 15 años de inmovilismo ministerial. Durante este tiempo, las condiciones laborales de los docentes de la concertada han quedado relegadas, agravadas por la infrafinanciación de los centros, que incluso dificulta el acceso a derechos reconocidos por ley, como la jubilación parcial».

FSIE añade que mantener estas desigualdades vulnera el derecho constitucional de las familias a elegir libremente centro educativo, ya que condiciona esa elección a la capacidad económica en lugar de a criterios pedagógicos o de proximidad.

De su lado, CSIF, que es la entidad mayoritaria entre los docentes de la pública, cree que el anteproyecto introduce cambios positivos, si bien insiste en que se avance en «la regulación de los especialistas en atención a la diversidad, como orientadores, maestros de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje». Así, CSIF exige al Ministerio legislar ratios máximas para estos profesionales, siguiendo estándares como la recomendación de la Unesco de un orientador por cada 250 alumnos.