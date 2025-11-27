Suscríbete a
ABC Premium

EDUCACIÓN

El Gobierno impone la ley para reducir el número de alumnos por clase sin aportar financiación a Andalucía

La Junta acusa de «deslealtad institucional» al Ministerio por no negociar el anteproyecto y la concertada lo rechaza

Dos alumnos de Altair premiados en la I Gala de Educación Ciudad de Sevilla

Alumnos de un centro concertado
Alumnos de un centro concertado VALERIO MERINO
Rafael Aguilar

Rafael Aguilar

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Consejo de Ministros aprobó este 11 de noviembre el anteproyecto de Ley que reduce las ratios -número de alumnos por clase- y fija un tope a la jornada lectiva de los docentes en toda España. La iniciativa no ha sido bien recibida ... por la Junta de Andalucía ni por la enseñanza concertada: la Administración autonómica se queja de que no ha existido negociación alguna con gobiernos regionales ni está previsto un acompañamiento financiero para que las comunidades pongan en marcha estas medidas, al punto de que llega a acusar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de «deslealtad» institucional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app