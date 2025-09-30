Suscríbete a
El Gobierno bloquea 52 obras contra la emergencia hídrica en Andalucía

El PP lleva al Senado este miércoles la necesidad de construir presas o desaladoras en la región

Andalucía tiene pendientes ocho presas por la dejadez del Gobierno

El PP pide que el Gobierno pague a la Junta 2.000 millones por las obras de emergencia que ejecuta

Embalse de Los Melonares en Sevilla desaguando
J. J. Madueño

Málaga

La desidia del Gobierno ante la grave situación hídrica en Andalucía llega al Senado este miércoles. El PP reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez 52 obras pendientes. Aseguran que desde 2018 hay una «parálisis y dejación de funciones» en la planificación, diseño y ... ejecución de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado. Además, los senadores populares piden medidas complementarias. «El Gobierno ha castigado sistemáticamente a Andalucía», señala la senadora Alicia García.

