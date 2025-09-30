El Gobierno bloquea 52 obras contra la emergencia hídrica en Andalucía

La desidia del Gobierno ante la grave situación hídrica en Andalucía llega al Senado este miércoles. El PP reclama al Ejecutivo de Pedro Sánchez 52 obras pendientes. Aseguran que desde 2018 hay una «parálisis y dejación de funciones» en la planificación, diseño y ... ejecución de infraestructuras hidráulicas declaradas de interés general del Estado. Además, los senadores populares piden medidas complementarias. «El Gobierno ha castigado sistemáticamente a Andalucía», señala la senadora Alicia García.

Ahí el agravio tiene una larga lista que empieza por Almería, que es la provincia más castigada por la sequía. La Conexión de la presa de Cuevas de Almanzora con el Poniente almeriense es una de la reivindicaciones como la mejora de los riegos en Adra o la impulsión desde la desaladora de Carboneras a la Venta del Pobre para abastecer esa zona. Se solicitan dragados y protección de márgenes de ramblas y cauces, así como encauzamientos de los ríos Andarax, Almanzora y Adra para evitar riadas.

Además, el Poniente tiene, según este documento al que ha accedido ABC, una necesidad de defensa y recarga de acuíferos. Hacen falta desaladoras en Carboneras, Níjar, Bajo Almanzora y Poniente, así como infraestructuras para la reutilización de aguas residuales y saneamiento en Campo de Dalías.

No mejora mucho la situación en Cádiz. En esta provincia se exige la modernización de zonas regables del Guadalcacín y Barbate, así como la puesta en marcha de la presa de Gibralmedin, que cuyo horizonte más cercano se ha situado ya en 2031.

El PP asegura que hace falta la reconstrucción del azud de El Portal y la conexión Hozgarganta–Guadarranque con un recrecimiento de la presa. Está pendiente la interconexión Charco-Redondo–Guadarranque o el saneamiento de Algeciras y La Línea de la Concepción. Los senadores piden al Gobierno de Pedro Sánchez habilite la reutilización de aguas tratadas en la EDAR de La Línea, así como una mejora del abastecimiento a Jimena. Para esta provincia también se piden encauzamientos de arroyos en San Roque y La Línea.

Córdoba tiene menos obras pendientes, pero tampoco está exenta. En su lista de demandas en el Senado, el PP ha incluido la remodelación del canal del Guadalmellato, la ampliación y segunda fase del canal Genil–Cabra, así como la remodelación del Guadalquivir a su paso por Córdoba. No se incluyen demandas, por ejemplo, sobre la presa de La Colada, ni sobre las conexiones con Sierra Boyera. Hay que recordar en un trasvase de agua de uno a otro contaminó los abastecimientos y tuvo al norte de la provincia viviendo con viajes con garrafas a los camiones cuba más de un año.

En Granada están pendientes las conducciones del embalse de Rules, que recoge buena parte del agua del deshielo de Sierra Nevada. Una reserva natural que necesita salida para la población. Ahí están también los riegos en Motril–Salobreña, además del canal de Castril y la presa de Velillos. El PP demanda la presa de Gor con la restauración del embalse de San Clemente, además de los encauzamientos del Genil, Cubillas, Monachil y arroyo Salado. Se informará la Senado de que hace falta una modernización de regadíos en Vegas de Granada, así como el aprovechamiento de acuíferos y acondicionamiento de cauces.

Las presas de La Coronada, Pedro Arco, Alcolea y Corumjoso son algunas de las demandas de Huelva que los Senadores del PP llevarán este miércoles al Gobierno desde el plenario del Senado. Ahí se pedirá también que se solucione el desdoblamiento del túnel de San Silvestre, así como los canales Trigueros y el río Piedras. La lista de peticiones incluye la balsa de regulación del Tariquejo y el anillo hídrico de Huelva.

A esto suman la impulsión desde Bocachanza II y la transferencia a Matalascañas. Lo último para esta provincia es la transferencia de recursos al Guadalquivir desde Tinto–Odiel–Piedras.

La presa Cerrada de la Puerta y las canalizaciones de Siles arrancan las peticiones de infraestructuras contra la emergencia hídrica en Jaén. El PP pide al Gobierno el nuevo aliviadero de la presa del Jándula y la modernización de zonas regables en Rumblar, Guadalmena y Vegas de Jaén. Está incluida la balsa del Cadimo y el abastecimiento a Jaén, además de la interconexión de embalses Rumblar–La Fernandina y la presa de laminación en Eliche–Quiebrajan.

Málaga tiene una larga lista de demandas, como las presas en los ríos Ojén, Alaminos y Cerro Blanco. Además, está pendiente el trasvase del Genal a río Verde de Marbella. El PP incluye la remodelación de la desaladora de Marbella y la factura desalación en la Costa del Sol. Una obra que acometió la Junta de Andalucía a pesar de que era competencia del Estado.

Hay cuentas pendientes en la reutilización de aguas residuales en Málaga y la mejora del canal principal de riegos y abastecimiento. El PP exige la conexión Málaga–Costa del Sol occidental o los saneamiento en municipios del río Guadiaro, además del aprovechamiento de recursos subterráneos del Bajo Guadalhorce.

Después de 20 años, el Gobierno ha licitado el proyecto para construir la presa de San Calixto. Sin embargo, eso no la saca de la lista de asuntos pendientes que tiene Pedro Sánchez en materia de agua con la provincia de Sevilla. Entre las peticiones está la modernización de zonas regables del Viar y Salado de Morón, así como el canal del Bajo Guadalquivir y su tramo final. Se pide la recuperación de Caños y Brazos en Doñana o el encauzamientos en Los Palacios, Torreblanca y Écija, así como el recrecimiento del embalse del río Agrio.

Obras por la que se reclama al Gobierno un plan de actuación urgente, con una cronología de ejecución cierta y sin dilaciones, dotado de recursos financieros suficientes.