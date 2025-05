El Gobierno asegura que a reducción de la jornada laboral beneficiará a dos millones de trabajadores andaluces

El delegado el Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado que unos dos millones de trabajadores se beneficiarán de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales aprobada este martes en Consejo de Ministros, lo que ha calificado como «un nuevo paso de un Gobierno que continúa construyendo un patrimonio de derechos laborales, con el objetivo puesto en el pleno empleo estable, de calidad y con una remuneración digna».

No obstante, se trata de una medida que nace sin consenso, sin acuerdo entre el Gobierno y la patronal, y que además no está segura su aprobación en el Congreso porque Junts aún no ha confirmado el voto, necesario para su puesta en marcha. PP y VOX se oponen.

Fernández defiende a un Gobierno «que puede presumir de haber avanzado en la protección de la clase trabajadora, respondiendo a demandas justas que durante años han tenido que esperar respuesta» y que desvelan «una hoja de ruta que no ha abandonado desde que en junio de 2018 emprendiese el camino».

Sin la patronal pero con los sindicatos

En este avance, ha continuado, ha sido fundamental «el diálogo social y el trabajo de la mano de los sindicatos», con el que hemos respondido a mejoras laborales como la subida por encima el 60% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para adaptarlo al coste de vida y situándolo en los 1.184 euros frente a los 736 de hace apenas siete años, o de la Reforma laboral, aprobada en 2021 y que desde 2022 «ha supuesto un marco normativo novedoso sobre el que seguir trabajando y avanzando».

La revalorización de las pensiones, «también impulsada y comprometida por este Gobierno, ha supuesto blindar el poder adquisitivo de cerca de millón y medio de pensionistas andaluces, con un incremento respecto al pasado año de casi un 5% y de más de 40% si se compara con 2018», a lo que se suman, ha continuado, otras medidas a favor de la clase trabajadora, entre las que ha destacado «la equiparación de las condiciones de las empleadas del hogar al resto de las personas trabajadoras para acceder a una prestación por desempleo, el reconocimiento para las camareras de piso (conocidas como kellys) de enfermedades profesionales propias o la regulación en 2021 de las condiciones laborales de los llamados riders».

«Son solo algunos ejemplos que ponen de manifiesto que el Gobierno de España tiene, entre sus principales objetivos, el fortalecimiento y ampliación del escudo social, además la defensa y mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores y trabajadoras, que vuelve a ampliar ahora con la reducción de la jornada laboral, otorgando a la clase trabajadora el derecho al ocio y olvidando aquel dicho tan denostado que algunos promulgaron con cierto interés y que afirmaba que el trabajo dignifica», ha subrayado el delegado.

«La dignidad de las personas no se gana a fuerza de horas extra en el trabajo, sino reforzando la calidad de vida y reconociendo sus derechos», ha sentenciado Pedro Fernández.