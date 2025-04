«El Gobierno andaluz trabaja desde el minuto uno para garantizar la seguridad»

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha elevado a las 15.39 horas de hoy a fase de emergencia, situación operativa 2, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía, que estaba activado, desde las 13.31 horas, en fase de emergencia, situación operativa 1, ante el apagón eléctrico generalizado que afecta a Andalucía y gran parte del Estado español.

Esta situación se refiere a emergencias que no pueden controlarse o que hay riesgo de que no se puedan controlar con los medios ordinarios propios de la Junta de Andalucía y, sea necesario o vaya a ser necesario la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General de Estado o de otras comunidades.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno de España la Declaración de Emergencia de Interés Nacional al afectar a todo el Estado. Antonio Sanz ha señalado que el Gobierno andaluz «está trabajando desde el minuto uno para garantizar la seguridad y la atención de emergencias en la comunidad».

El consejero ha destacado que el Centro de Coordinación de Emergencia (Cecem 1-1-2) ha activado de inmediato su plan de contingencia y la atención del número único de emergencias ha seguido funcionando con normalidad.

Entre las 12.00 y las 13.00 horas se han atendido 2.002 llamadas, mientras que en la siguiente franja se han atendido 3.581, tras haber recibido una locución explicativa de la situación. Esta cifra supone que las llamadas en esas franjas se han quintuplicado frente a un día laborable.

A estos efectos, desde el 112 se pide que solo se llame al 112 en caso de emergencia. Los ciudadanos pueden seguir informados a través de las cuentas en redes sociales y medios de comunicación.

Entre las medidas adoptadas para esta situación se cuenta también la constitución del 112 como Centro de Coordinación Operativa Integrada (Ce- copi). De hecho, en la sala del regional del centro coordinador ya se encuentran efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias del 061. También se han incorporado a la sala provincial Policía Local, Bomberos y Guardia Civil.

Reunión del Cecopi

El consejero de la Presidencia, como director del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía, ha convocado a las 18.00 horas, en el Cecopi, el comité asesor del plan compuesto por los responsables de emergencia, personal técnico y consejeros implicados en esta situación. Está previsto que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presida este encuentro.

La activación del Plan de Contingencia supone, asimismo, el refuerzo las salas del 112 en todas las provincias.

El 112 realiza una serie de recomendaciones a la población para hacer frente a emergencias como las simuladas hoy en la central hidroeléctrica del embalse de Iznájar para tratar de minimizar los daños y saber autoprotegerse en caso de apagón eléctrico.

Antes del apagón, y si viven en casa personas enfermas conectadas a aparatos eléctricos, dispón un plan de emergencia para garantizar su atención. Tener luces de emergencia, velas, linternas o lámparas a pilas o con batería, una carga de batería adicional para el móvil, además de guardar en el congelador algunas botellas de agua puede ser de ayuda para mantener la comida fría en apagones de larga duración.

Durante la interrupción del suministro, el 112 aconseja si se trata de un apagón general que se avisa a la compañía eléctrica o a los servicios de emergencia, y si vives con una persona de especial vulnerabilidad conectada en casa a dispositivos hospitalarios como respiradores y otros aparatos, avisa de inmediato al 112.

Hay que desconectar los aparatos eléctricos, dejar una luz encendida para saber cuándo vuelve la electricidad, evitar abrir y cerrar el refrigerador y el congelador para mantener el frío el mayor tiempo posible, al tiempo que hay que tener especial cuidado con los medicamentos que se conservan en la nevera, de forma que no se le deben colocar directamente placas de hielo para evitar su congela-ción. Y si el apagón te pilla dentro de un ascensor mantén la calma, pulsa el indicador de emergencia y pide ayuda.

Después del apagón, el número único de emergencias para toda Europa insta a comprobar el estado de los alimentos del frigorífico y congelador, desechar todo aquello que haya perdido la cadena del frío, incluidos los medicamentos, que haya estado expuesto a temperaturas superiores a 4 C durante más de dos horas o que presenten un tacto tibio.

Recuerda, asimismo, que debes reponer velas y baterías y pilas de todo aquello que hayas empleado para garantizar que sigan estando en perfecto uso para la siguiente ocasión que lo necesites.

Y, por último, ten especial cuidado con los aparatos eléctricos, como calefactores que hayan podido quedar conectados y que puedan provocar incidentes por olvido una vez vuelva la luz.