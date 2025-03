El Gobierno andaluz presenta su recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este lunes que su Gobierno la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la Ley de Amnistía pactada por Pedro Sánchez con los independentistas catalanes, medida aprobada en una sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

La Ley de Amnistía que borra los delitos del proceso independentista de Cataluña desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023 representa un «atropello a un derecho fundamental ante el que Andalucía no puede, no debe y no va a mirar hacia otro lado», ha manifestado el mandatario andaluz tras anunciar este recurso durante la inauguración de la nueva sede judicial de Lucena, el segundo municipio más poblado de la provincia de Córdoba.

En dicho acto, Moreno ha defendido que los responsables públicos tienen el «deber» de actuar para proteger la igualdad de los españoles, que son dos de los principios inspiradores de la Constitución Española».

Con esta medida, el Ejecutivo andaluz se une a la ofensiva legal que ha planteado el PP, que incluye sendos recursos presentados por el partido y la mayoría de las comunidades en las que gobierna.

En su intervención, Moreno ha insistido en que el Gobierno andaluz se «dejará la piel» para preservar el derecho fundamental de igualdad de los españoles ante la ley, que considera vulnerado con la normativa que exonera los delitos cometidos por los independentistas catalanes, que entró en vigor el pasado mes de junio tras su aprobación por 177 votos a favor y 172 en contra en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo.

«Ningún ciudadano debe ser más que otro ante la ley»

«La ley está por encima de todo y nadie puede estar por encima de la ley», ha proclamado el presidente andaluz, tras destacar que el Ejecutivo regional va a emplear «todos los recursos» a su alcance «para que ningún ciudadano sea más que otro» y tengan todos los mismos derechos y obligaciones».

En su reflexión sobre la Justicia, Juanma Moreno ha señalado que una democracia plena como la española se asienta sobre «la base de la igualdad» y ésta sólo «está garantizada bajo el paraguas de la democracia». Es la Justicia la que asegura «la igualdad de los ciudadanos ante la ley» en España, a diferencia de otros países que tienen regímenes autocráticos y totalitarios.

El cupo fiscal catalán

El presidente andaluz no ha querido pasar por alto el debate en torno a la financiación autonómica, toda vez que Andalucía está perjudicada por el actual sistema de reparto. El acuerdo de financiación singular suscrito entre el PSC y ERC para que Cataluña gestione y recaude todos los impuestos en su territorio representa una nueva amenaza para la igualdad y la Junta estudia presentar un recurso si dicho acuerdo finalmente adquiere rango de norma y es aprobado en el Congreso. En este sentido, ha dicho que «estamos luchando» para que Andalucía tenga una financiación que le permita pagar la sanidad, educación y servicios sociales, los principales servicios que presta a los ciudadanos.

A este asunto se refirió durante el acto de inauguración de la sede judicial en Lucena. Moreno defendió que su Gobierno «trabaja» para que la Justicia tenga unas instalaciones dignas y recursos para actuar con independencia «en la medida de las posibilidades presupuestarias», que están «lastradas en Andalucía por un proceso de infrafinanciación».