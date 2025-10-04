Suscríbete a
ABC Premium

'No al genocidio en Gaza', la versión actualizada del 'no a la guerra', ya luce como chapa en las solapas socialistas

María Jesús Montero recupera, precisamente junto a José Luis Rodríguez Zapatero, esa manera de hacer política reducida al eslogan que dio tantos frutos al PSOE en 2004

Zapatero: «Si el PP tiene opciones de gobernar, anda que no hará viajes a Waterloo»

Sánchez crea su 'No a la guerra' de Gaza para agitar a la izquierda

La chapa que lució este sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero
La chapa que lució este sábado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero abc
José María Aguilera

José María Aguilera

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Una chapa en la solapa: 'No al genocidio en Gaza'. Es la máxima reduccionista para sintetizar en un eslogan de cinco palabras, reproducido sobre un producto barato de merchandising, un complejísimo conflicto territorial de (mínimo) 75 años de existencia. El PSOE de Sánchez ... ha creado su particular 'No a la guerra', fundamental en la victoria precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, en su versión 2.0 para movilizar a la izquierda, abrumada ante tantos casos de corrupción que salpican al Gobierno de España.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app