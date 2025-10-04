'No al genocidio en Gaza', la versión actualizada del 'no a la guerra', ya luce como chapa en las solapas socialistas

Una chapa en la solapa: 'No al genocidio en Gaza'. Es la máxima reduccionista para sintetizar en un eslogan de cinco palabras, reproducido sobre un producto barato de merchandising, un complejísimo conflicto territorial de (mínimo) 75 años de existencia. El PSOE de Sánchez ... ha creado su particular 'No a la guerra', fundamental en la victoria precisamente de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, en su versión 2.0 para movilizar a la izquierda, abrumada ante tantos casos de corrupción que salpican al Gobierno de España.

Este enésimo episodio de violencia en Israel y Palestina arrancó el 7 de octubre de 2023, hace justo dos años, y sin embargo la respuesta más contundente por parte del Partido Socialista se ha acelerado en las últimas semanas, en los últimos días. Justo cuando la paz parece más cercana, pero también en el preciso momento en que la Justicia acorrala a la mujer del presidente, Begoña Gómez, a su hermano David, al fiscal general García Ortiz, y a sus anteriores secretarios de organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Pedro Sánchez ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno de Benjamín Netanyahu incluso pronunciando, tras muchos meses negándose a ello, la palabra genocidio, trasladando al campo semántico la batalla entre quien está a uno y otro flanco del muro, esta vez el llamado por él mismo 'lado correcto de la historia'.

Su delfín, María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, lo quiso visibilizar este sábado en Sevilla en su nuevo espacio audiovisual, 'Con acento', donde mantuvo una conversación con Zapatero de alrededor de dos horas de duración. Dos horas. Curiosamente, apenas se departió sobre la guerra en Oriente Medio. Pero las cámaras de la formación socialista (los gráficos de los medios no pudieron acceder) sí se encargaron de enfocar esa chapa-denuncia, como muestra de compromiso por el que incluso algunas voces (del Partido) han pedido el premio Nobel de la Paz para el presidente del Gobierno.

Pero este nuevo formato, lugar de encuentro entre socialistas, no dio lugar para el análisis del actual escenario internacional. Tampoco para conversar sobre las últimas informaciones recogidas en los diferentes medios y que destacan como la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) ya ha encontrado 'los sobres del PSOE': el dinero en metálico con el que se manejaban Koldo, su mujer y el hijo de José Luis Ábalos. Al final del acto, los periodistas le interpelaron sobre este asunto (también el secretario general del PP andaluz), pero la ministra consideró que no era el momento de responder a esas preguntas.

Había sido suficiente con esa dilatada interlocución con Zapatero en la que defendió la gestión de los socialistas en la Junta de Andalucía en contraposición con los últimos años del Gobierno de Juanma Moreno. Elogio constante para ensalzar su orgullo y el uso reiterado de la palabra 'humildad' para rebajar el suflé ante el insistente intercambio de piropos entre María Jesús Montero y José Luis Rodríguez Zapatero.

El sábado, en Sevilla, entre ellos, se ha representado la distancia más corta entre el No a la guerra de Irak y el tampoco al genocidio en Gaza. En una chapa.