La funcionaria enchufada por el PSOE en Arcos de la Frontera tira de la manta: «Me pidieron el voto a mí, a mi familia y a todo el que conociera»

Manuela F. N. declara ante el juez que se sintió «coaccionada» por Luciano Muñoz, el que fuera asesor de Personal de la edil socialista María José González Peña

La funcionaria colocada en Arcos de la Frontera a cambio de votos destapa otros cuatro enchufes a militantes y familiares del PSOE: «Había una trama»

Luciano Muñoz Castaño, actual jefe de la Policía Local de Arcos de la Frontera, procesado por un supuesto enchufe
Luciano Muñoz Castaño, actual jefe de la Policía Local de Arcos de la Frontera, procesado por un supuesto enchufe abc
Antonio R. Vega

¿Hubo un fraude electoral en las municipales de 2019 en Arcos de la Frontera? Es la incógnita que sobrevuela el caso de enchufismo investigado por el juez del municipio gaditano Eduardo Vaquero, que ha procesado a la edil María José González Peña, a ... su antiguo asesor Luciano Muñoz, al presidente del tribunal, Ricardo F. V. y a la denunciante, Manuela F. N., que ha destapado que le habían ofrecido un puesto de funcionaria interina a través de un concurso oposición «teledirigido» para beneficiarla bajo el gobierno del PSOE poco antes de las elecciones.

