La funcionaria enchufada por el PSOE en Arcos de la Frontera tira de la manta: «Me pidieron el voto a mí, a mi familia y a todo el que conociera»

¿Hubo un fraude electoral en las municipales de 2019 en Arcos de la Frontera? Es la incógnita que sobrevuela el caso de enchufismo investigado por el juez del municipio gaditano Eduardo Vaquero, que ha procesado a la edil María José González Peña, a ... su antiguo asesor Luciano Muñoz, al presidente del tribunal, Ricardo F. V. y a la denunciante, Manuela F. N., que ha destapado que le habían ofrecido un puesto de funcionaria interina a través de un concurso oposición «teledirigido» para beneficiarla bajo el gobierno del PSOE poco antes de las elecciones.

Aquel empleo público no tenía una contraprestación económica, pero sí buscaba un lucro político. «Recuerda si [Luciano Muñoz, asesor de Personal y jefe de la Policía Local] le solicitó también el voto a usted y a su familia para el equipo de gobierno local que estaba en ese momento, que creo que era del PSOE«, preguntó a Manuela el fiscal delegado de Anticorrupción cuando ésta prestó declaración en el juzgado el 17 de enero de 2025. «[Me lo pidieron] a mí, a mi familia y a todo el que conociera», corroboró la investigada.

«Me he sentido coaccionada»

Hay un audio incorporado al sumario y publicado por ABC que da fe de lo que dice. En una conversación mantenida con Luciano Muñoz el 13 de mayo de 2019, apenas dos semanas antes de las elecciones municipales, se escucha al actual mando policial asegurar lo siguiente: «Ya tienes temario. Pero, claro, si continúa esta gente [PSOE]. Yo me comprometo si continúa esta gente. Si no continúa yo no sé lo que van a hacer los que vengan. Te digo para ver adónde echáis el votito. ¿Te lo estoy diciendo claro, no?».

«Yo te lo digo a ti, que yo sé que ustedes estáis disgustados con esta gente [del PSOE], lo sé, pero son también los que están dando la cara. Las dos cosas, ¿vale?». «Así que habla con tu marido, escúchame, te interesa esto, tu madre, tus hermanas, los que queráis ustedes, hija mía... Yo te digo a ti lo que hay», añade después para disipar cualquier duda.

Durante su declaración en el juzgado, el fiscal se refirió a esta conversación que la denunciante grabó con su móvil en una conversación que ambos mantuvieron en el interior de su vehículo. «Muchas veces me he sentido tanto coaccionada por él como perseguida», admitió cuando le interpeló el responsable del Ministerio Público. También fue objeto de «insinuaciones» de otro tipo, dejó caer Manuela. Pero no volvieron a preguntarle a qué se refería exactamente.