La funcionaria colocada en Arcos de la Frontera a cambio de votos destapa otros cuatro enchufes a militantes y familiares del PSOE: «Había una trama»

Manuela F. N., investigada y denunciante del caso, declara al juez que decidió tirar de la manta en 2023, cuando fue desalojado el PSOE de la alcaldía, por temor a represalias

La funcionaria enchufada por el PSOE tira de la manta: «Me pidieron el voto a mí, a mi familia y a todo el que conociera»

Manuela F. N., la investigada que denunció los hechos, durante su declaración en el juzgado de Arcos de la Frontera el 17 de enero de 2025
Manuela F. N., la investigada que denunció los hechos, durante su declaración en el juzgado de Arcos de la Frontera el 17 de enero de 2025
Antonio R. Vega

Manuela F. N., a la que en Arcos de la Frontera todos conocen como Manoli, ha pagado un precio muy alto por destapar el enchufismo instalado durante años en el Ayuntamiento de esta localidad gaditana de 31.000 habitantes que figura en las ... guías turísticas por formar parte de la Ruta de Pueblos Blancos de Andalucía. La denuncia de esta funcionaria interina lo ha puesto en otro mapa menos edificante: el del clientelismo político. Por haber tirado de la manta en un caso que le afecta personalmente ha tenido que aguantar las críticas de antiguos responsables municipales, que han tildado su acción de revanchista y vengativa, e incluso le ha caído una imputación judicial que puede conducirla en el banquillo.

