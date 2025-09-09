Francisco del Río, «amigo» de Chaves y jefe jurídico de la Junta de Andalucía durante 30 años, se sitúa a un paso del banquillo

Francisco del Río Muñoz, el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante treinta años (1982-2012), se encuentra al borde del banquillo. El juez instructor del caso de corrupción de los Avales de la Agencia IDEA ... lo ha procesado por «la posible perpetración de delitos de prevaricación y malversación» en la pieza relativa a la ayuda de 1.180.000 euros concedida por la entidad autonómica a la sociedad cooperativa Cofrutex.

El juez José Ignacio Vilaplana ha dictado auto de procedimiento abreviado, un paso que implica el cierre de la investigación, con el procesamiento de 17 personas, de las que 14 son antiguos altos cargos y directivos en la etapa del PSOE y el resto, empresarios. Del Río Muñoz era vocal del consejo rector de la agencia pública que en noviembre de 2008 acordó conceder el aval millonario a la cooperativa sevillana a espaldas de la ley, «de manera absolutamente injustificada y arbitraria», según detalla el juez en un auto del 23 de julio al que ha accedido ABC.

Francisco del Río, cordobés de 81 años, es una institución dentro de la Administración andaluza. Dirigió el Gabinete Jurídico autonómico entre 1982 y 2012 con cuatro presidentes de la Junta de Andalucía diferentes. Manuel Chaves, condenado en el caso ERE, aseguró que el funcionamiento de la Junta, su día a día, con «muchos más aciertos que errores, no se entiende» sin este jurista, que, además, es su «amigo.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) concedió a Del Río la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en noviembre de 2010 en un acto celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla, donde estuvo arropado por Chaves, como ministro de Política Territorial, y el presidente de la Junta José Antonio Griñán, además de otras autoridades.

Entonces ninguno de los tres imaginaba que iban a compartir el banquillo de los acusados en el juicio de la denominada pieza política del caso ERE celebrado en 2018 y 2019 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Mientras los expresidentes resultaron condenados por el fraude, el tribunal absolvió a Francisco del Río y al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez en la sentencia dictada el 19 de noviembre de 2019, ratificada por el Tribunal Supremo y anulada parcialmente por el Constitucional en julio de 2024.

Ayudas de los ERE sin informes jurídicos

Durante el juicio del caso ERE, Del Río aseguró que los 700 millones del caso ERE se repartieron entre empresas de espaldas al gabinete jurídico de la Junta. El jefe de este servicio contó al tribunal que «nunca» le pidieron informes jurídicos a pesar de que algunos de ellos sí eran preceptivos. El ex alto cargo, que se enfrentaba a diez años de inhabilitación por una supuesta prevaricación, salvaguardó su actuación al señalar que su departamento no era un órgano de control y que intervenía «a demanda» cuando se lo pedían otros estamentos de la Administración.