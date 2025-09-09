Suscríbete a
Francisco del Río, «amigo» de Chaves y jefe jurídico de la Junta de Andalucía durante 30 años, se sitúa a un paso del banquillo

El juez Vilaplana lo procesa al formar parte del consejo rector de la agencia pública IDEA que aprobó la «ilícita concesión» de una ayuda de 1,2 millones a Cofrutex en noviembre de 2008

Procesados 14 ex altos cargos del PSOE en Andalucía por malversar 1,2 millones de euros

Francisco del Río (centro), el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en presencia de los expresidentes José Antonio Griñán (izquierda) y Manuel Chaves, en un homenaje al jurista en 2010
Francisco del Río (centro), el fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, en presencia de los expresidentes José Antonio Griñán (izquierda) y Manuel Chaves, en un homenaje al jurista en 2010
Francisco del Río Muñoz, el que fuera fundador y jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía durante treinta años (1982-2012), se encuentra al borde del banquillo. El juez instructor del caso de corrupción de los Avales de la Agencia IDEA ... lo ha procesado por «la posible perpetración de delitos de prevaricación y malversación» en la pieza relativa a la ayuda de 1.180.000 euros concedida por la entidad autonómica a la sociedad cooperativa Cofrutex.

