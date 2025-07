La fontanera del PSOE: «Apoyaríamos a Periquito el de los Palotes antes que a Susana Díaz»

La dirección nacional del PSOE orquestó una campaña para derribar a Susana Díaz en Andalucía desde al menos diez meses antes de las primarias. Pedro Sánchez se fijó como objetivo el control absoluto del partido en Andalucía, que era el gran bastión ... que le quedaba por conquistar, y movilizó a José Luis Ábalos y a Santos Cerdán para asegurarse los máximos apoyos posibles antes incluso de tener claro su candidato. Para ello, utilizaron todos los mecanismos que tuvieron a su alcance para torcer la balanza hasta arrebatar el liderazgo de la que, hasta entonces, era la gran rival de Sánchez entre sus propias filas.

Un audio al que ha tenido acceso ABC de una de las fontaneras que participaron en el amaño de las votaciones mediante el envío masivo de nuevos afiliados directamente a Ferraz, María Iglesias, deja a las claras el único propósito del movimiento que Sánchez desplegó en Andalucía: «Hubiéramos apoyado a cualquiera que no fuera Susana Díaz. Fue Juan Espadas, pero hubiéramos apoyado a Periquito el de los palotes. Obviamente no a Susana después de haber ido contra Pedro».

Iglesias respondía así en un grupo de WhatsApp de socialistas a la información publicada este domingo por ABC. En ella se relataba cómo la actual secretaria de Economía Social, Autónomos y Comercio de la ejecutiva de María Jesús Montero en Andalucía fue premiada con el puesto en la dirección regional del partido tras remitir directamente a Ferraz 32 fichas de nuevos afiliados falsos para la agrupación de Coria del Río (Sevilla) aprovechando un periodo de sede vacante en la misma, tras la dimisión de la directiva. El plan dictado desde Madrid era asegurarse el mayor número de votos a favor del candidato de Pedro Sánchez en las primarias que tuvieron lugar en junio de 2021, en las que ganó Juan Espadas, sobre todo en aquellas agrupaciones que apoyaban mayoritariamente a Susana Díaz.

La publicación de ABC el domingo le reportó a la 'fontanera' numerosas acusaciones y críticas internas entre la militancia del PSOE, lo que la llevó el domingo a grabar un audio para intentar «aclarar» lo sucedido. «Que me pongan a caer de un burro en grupos en los que no estoy, pues ya le vale a algún compañero». María Iglesias trató de justificar, así, la afiliación masiva saltándose los estatutos, con fichas con la misma letra y en las que ni siquiera venía el número de cuenta de los aspirantes, en que la dirección provincial y regional del partido, por aquel entonces, no quería tramitarlas. «Son los años en los que estaba Verónica Pérez de secretaria general y no le grababa las fichas a Coria del Río».

Orden de Ferraz

Por ello, tal y como relata la propia María Iglesias, fue David Díaz -actual secretario de la agrupación de esta localidad- quien «fue metiendo tres, cinco, ocho, diez... y no se las grababa». Y continúa: «Nosotros preguntamos en Ferraz y nos dijeron que se las mandáramos directamente para que entraran los compañeros afiliados. Se enviaron y nada más. No se puede decir nada más».

La actual miembro de la ejecutiva del PSOE andaluz reconocía, de esta forma, que dirección nacional ordenó que remitiesen directamente a Ferraz para incorporarlas al censo, algo que a todas luces es una irregularidad ya que va contra los propios estatutos del partido. Y esto, a su vez, pone en evidencia no sólo la permisividad con la que actuó el Comité de Garantías en Madrid ante las denuncias presentadas por el amaño que se estaba produciendo, sino que directamente fue Madrid quien reclamó esos listados para engrosar un censo con afiliados aportados por el bando sanchista.

La dirección nacional del partido pidió que les remitieran directamente las fichas, saltándose los estatutos del partido

Fuentes de la anterior ejecutiva provincial y regional del partido en Sevilla y Andalucía califican de «absurda» la acusación de Iglesias en el audio filtrado de que no les tramitaban las altas. Según la propia estructura del partido, sólo hay dos formas de afiliación al PSOE: de forma directa por internet (sin vincularse a ninguna agrupación) y a través de las agrupaciones locales, siendo éstas las que tienen que remitir las afiliaciones a Madrid, sin pasar por el regional ni el provincial.

Dos formas de afiliación

Y es aquí donde, por otro lado, se obtiene la otra prueba del fraude de Coria del Río. En ese momento, la agrupación se encontraba en 'sede vacante', es decir, en julio había dimitido en bloque la directiva y se estaba a la espera de que se nombrase una gestora, que llegó en septiembre. María Iglesias aprovechó ese vacío para mandar a Madrid las 32 fichas rellenadas por David Díaz. Concretamente, las mandó desde su correo electrónico personal al por entonces coordinador de Secretaría de Organización del PSOE, Julio Navalpotro Gómez, hombre de la más estrecha confianza de de José Luis Ábalos. Y éste, a su vez, reenvió el email con las 32 fichas escaneadas al Departamento de Atención al Militante y Censo, el 9 de agosto, que las incorporó a la nómina.

Todo ello, obviando también la normativa interna, que prohíbe expresamente alterar el censo cuando una agrupación se queda sin dirección y hay que nombrar una gestora, suspendiendo el proceso de afiliación. Sin embargo, al llegar la gestora y comprobar el fraude, emitió un informe a la Comisión Federal de Garantías, que dio la callada por respuesta. Los 32 nuevos afiliados pudieron votar en las primarias nueve meses después.

La fontanera del PSOE andaluz, no obstante, en su audio trató de desvincular lo sucedido con las votaciones: «No tenían nada que ver ni con Juan Espadas ni con las primarias de María Jesús. Esto ahora lo meten en el entorno de las primarias de Juan Espadas y, como podéis comprobar, esto es fuego amigo de la gente de Susana Díaz, que intentan ensuciar ahora las primarias de Pedro, las de Juan Espadas, y esto no tiene absolutamente nada que ver».

El hecho de que la agrupación de Coria estuviese sin dirección debía haber suspendido el proceso de afiliación

La estrategia de Ferraz, que luego repitió en numerosas agrupaciones locales de toda Andalucía para manipular las votaciones de junio de 2021, tuvo otro aliado que la misma María Iglesias revela en su audio: Izquierda Socialista. Se trata de una corriente de opinión interna del PSOE que decidió «en asamblea» apoyar «al compañero Juan Espadas». La fontanera argumenta que el apoyo al que por entonces era alcalde de Sevilla era lo de menos: «Hubiéramos apoyado a Periquito el de los palotes», afirma en el audio. De aquí se detrae la escasa importancia que el partido, desde la dirección nacional a las bases que estaban con Pedro Sánchez, le dieron a Espadas.

Esto mismo lo confirman fuentes socialistas consultadas por ABC que vivieron en primera persona lo sucedido y que ratifican la campaña que orquestó Sánchez para derribar el liderazgo de Susana Díaz sin importar quién era el candidato.

Se hizo extensivo por Andalucía

Lo ocurrido en Coria del Río fue sólo el origen del pucherazo que se organizó para las primarias del PSOE andaluz y en el que, según la candidatura de Susana Díaz, llegó a haber 800 afiliaciones falsas. Como ya avanzó este periódico, lo mismo que ocurrió en esta localidad sevillana nueve meses antes se orquestó en otras provincias como Córdoba o Almería. Pero, en estos casos, el fraude electoral se con las altas de militantes de forma masiva se produjo una vez cerrado el censo un mes antes de las votaciones. En la capital almeriense, por ejemplo, expirado ya ese periodo tras convocarse oficialmente las primarias, se engrosaron las listas pasando de los 860 miembros a los 1.044 (184 más). En Peñarroya-Pueblo Nuevo y Guadalcázar (Córdoba), donde había 75 y 14 militantes respectivamente, se sumaron otros 75 días antes de las votaciones. Es decir, se duplicó el censo.

Esto mismo ocurrió en el barrio de la Macarena en Sevilla, donde se incorporaron 78 trabajadores de la empresa de limpieza del Ayuntamiento (gobernado por Espadas). Mientras, el Comité Federal de Garantías decidió darlas por buena pese a la evidente manipulación.