FIVA, la web ruinosa financiada por la Junta que dice que se adelantó 15 años al Metaverso

Corría el año 2006 cuando la Consejería de Innovación, dirigida por Francisco Vallejo (PSOE), alumbró la idea de crear una empresa de base tecnológica para montar un portal de ferias virtuales en 3D. Vallejo recurrió al consejero delegado de Novasoft, Francisco José Barrionuevo, condecorado con la Medalla de Andalucía en el año 2004, para liderar la iniciativa, en colaboración con Grupo Imagen SL y Corporacion Gráfica para el Desarrollo del Sector SA. Así nació la mercantil Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA) el 13 de noviembre de 2006, un proyecto que, aunque estuvo un tiempo funcionando, no terminó de cuajar a nivel comercial. Pero si naufragó no fue por falta de apoyo público. Invercaria, la empresa de capital riesgo de la Junta de Andalucía, enterró entre 2007 y 2009 hasta 1.005.700 euros de fondos públicos a través de aportaciones de capital y préstamos que no fueron devueltos.

Casi 16 años después de la constitución de FIVA y pasada una década desde que el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla abrió la investigación de Invercaria, un puzle judicial con más de una quincena de piezas relacionadas con otras empresas ruinosas (unas aún en fase de investigación y otras ya juzgadas), los protagonistas del fiasco de esta plataforma virtual se han sentado en el banquillo de los acusados.

La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla celebra desde este lunes un juicio contra doce acusados entre los que se encuentran, además de Barrionuevo, el que fuera expresidente de Invercaria cuando la sociedad pública financió FIVA, Tomás Pérez-Sauquillo, y la exdirectora general Laura Gómez.

Pioneros de Zuckerberg

La primera jornada estuvo centrada en las cuestiones previas planteadas por la Fiscalía, las acusaciones y las defensas. El PP andaluz y la Agencia IDEA –que exculpa a Barrionuevo– ejercen las acusaciones en el proceso.

El primer abogado de las defensas que tomó la palabra fue Francisco Javier Vidal, quien llegó a comparar el proyecto de FIVA con el Metaverso de Mark Zuckerberg, quien convirtió la web para universitarios fundada en 2004 en la principal red social del mundo. «Mark Zuckerberg está invirtiendo en lo mismo que FIVA actualmente pero con 15 años de retraso», proclamó en la sala.

Pérez Sauquillo se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 19 años de cárcel y 47 años de inhabilitación por supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y falsedad documental, entre otros. Un hermano suyo también está acusado.

La Fiscalía, que cifra en un millón de euros el «perjuicio económico» causado a Invercaria, afirma que varios directivos de esta empresa pública dieron los préstamos «sin sujeción al marco normativo» permitieron «un ilícito enriquecimiento» de los socios promotores de FIVA SL encausados, que «desde el inicio del proyecto han venido facturando servicios a la mercantil y ello aun conociendo su falta de rentabilidad económica y técnica».

Al inicio del juicio, el letrado del expresidente de Invercaria manifestó que la Fiscalía ha situado a su patrocinado en «una indefensión tremenda» por «los cambios de criterio» al formular su acusación en las diferentes piezas en las que se divide la macrocausa. Puso como ejemplos los casos de Aceitunas Tatis S.L., donde la Fiscalía apreció la falta de «análisis» autonómico en el proyecto de inversión, y la ayuda a la productora Kandor Graphics, en la que no hubo un estudio de Invercaria.

El letrado de Pérez-Sauquillo pidió incorporar al proceso el currículum de Barrionuevo, de quien recordó que fue Medalla de Andalucía y una persona «cualificada», lo que «se tuvo mucho en cuenta» para financiar con fondos públicos el proyecto de FIVA.

Alusión a Isabel Pantoja

El abogado que ejerce la acusación particular de la Agencia IDEA, Gregorio Pérez, ironizó con que aluda a la condecoración. «Todos tenemos en mente a una conocida folclórica que ha sido juzgada y condenada varias veces» y que recibió la Medalla de Andalucía, dijo en referencia a Isabel Pantoja

En la vista, el letrado Jorge Muñoz Cortés, que defiende a Barrionuevo, fue tajante al asegurar que FIVA «no es un supuesto chiringuito» que se monta para llevar a cabo «un saqueo de fondos públicos» y que el proyecto estuvo funcionando antes de que Novasoft lo abandonara en 2009.

Las defensas de los acusados alegaron cuestiones como la indefensión judicial o vulneraciones de derechos fundamentales para tratar de anular el proceso y pidieron nuevos informes periciales. La sala tomó nota de todo ello y responderá a las partes este jueves, cuando está prevista la declaración del dueño del grupo tecnológico Novasoft.

El fiscal Manuel Fernández Guerra, por su parte, solicitó que declare como testigo a María de la Palma Muñoz, que fue jefa de la asesoría jurídica de IDEA.