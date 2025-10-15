Suscríbete a
La Fiscalía Superior de Andalucía estudia «cada denuncia» del cáncer de mama para determinar si hay responsabilidad penal

Tárrago asegura que están «analizando» la documentación presentada por el Defensor del Paciente y varias formaciones políticas

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, entrega la memoria al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre
La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha explicado este miércoles que se está estudiando «cada denuncia» presentada hasta la fecha ante el citado órgano judicial relacionada con los retrasos en las pruebas diagnósticas dentro del programa del cribado de cáncer de mama para ... determinar, en primer lugar, si hay responsabilidad penal y, después, «si hay autores de esos hechos».

