La Fiscalía de Sevilla abre una investigación tras las denuncias por las modificaciones en mamografías en los cribados del cáncer de mama

El consejero andaluz de Sanidad, Presidencia, y Emergencias, Antonio Sanz, ha negadotajantemente la desaparición de las historias clínicas de los pacientes

El SAS aclara que cada mamografía es analizada por dos radiólogos y que no puede borrarse

La Fiscalía de Andalucía incoa diligencias por el error del cribado del cáncer de mama

La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, muestra dos mamografías durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo en el pleno del Parlamento
La Fiscalía de Sevilla ha abierto dilengias de investigación sobre las supuestas modificaciones en informes y mamografías que algunas mujeres han encontrado en la plataforma ClicSalud+, en relación a los cribados del cáncer de mama; ello después de la asociación Amama registrara este ... martes un escrito en el Ministerio Público en el que pedía al citado órgano que investigara la «presunta destrucción» de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que interveniera o copiara los servidores y plataformas del SAS «a fin de evitar la destrucción o manipulación» de pruebas.

